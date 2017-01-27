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Модернизация

Тверской филиал МРСК Центра подвел итоги программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2018 год

Тверской филиал МРСК Центра подвел итоги программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2018 год

1 марта 2019, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ТВЕРЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Суммарный эффект от реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в 2018 году составил 2354,19 тыс. кВт*ч.

Для достижения эффекта энергосбережения в рамках программы осуществлялось выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях, замена проводов на ЛЭП 0,4кВ и ЛЭП 10кВ. Выполнялось отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами. Общий эффект от реализации данных мероприятий в 2018 г. составил 660,51 тыс.кВт*ч.

Для сокращения объема потребления топливно-энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в филиале выполнялась герметизация зданий, замена окон на пластиковые, замена осветительных устройств, использующихся на объектах филиала на светодиодные. Проводилось ежегодное планирование потребления ТЭР и воды, а также анализ выполнения лимитов на расход ТЭР и воды помесячно, что позволило сэкономить более 157 тыс.кВт*ч.

«На 2018 год был запланирован большой объем мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Как внутренних -  для экономии топливно – энергетических ресурсов филиала, так и внешних - для популяризации этой тематики среди населения региона и учащихся образовательных учреждений, — рассказал Алексей Смородин, начальник управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Тверьэнерго. – В результате программа была выполнена в полном объеме. Были проведены уроки энергосбережения для учащихся общеобразовательных школ, осуществлено взаимодействие с учащимися высших учебных заведений в рамках консультационной поддержки по направлению энергосбережения. Завершено обязательное энергетическое обследование филиала, направленное на определение существующего потенциала энергосбережения, разработку организационных, технических и других мер, обеспечивающих сокращение потребления энергетических ресурсов и повышение качества предоставляемых филиалом услуг».

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Компания: ОАО "Тверьэнергокабель"

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