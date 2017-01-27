Тверской филиал МРСК Центра подвел итоги программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2018 год

Суммарный эффект от реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в 2018 году составил 2354,19 тыс. кВт*ч.

Для достижения эффекта энергосбережения в рамках программы осуществлялось выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях, замена проводов на ЛЭП 0,4кВ и ЛЭП 10кВ. Выполнялось отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами. Общий эффект от реализации данных мероприятий в 2018 г. составил 660,51 тыс.кВт*ч.

Для сокращения объема потребления топливно-энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в филиале выполнялась герметизация зданий, замена окон на пластиковые, замена осветительных устройств, использующихся на объектах филиала на светодиодные. Проводилось ежегодное планирование потребления ТЭР и воды, а также анализ выполнения лимитов на расход ТЭР и воды помесячно, что позволило сэкономить более 157 тыс.кВт*ч.