Тверской филиал МРСК Центра подвел итоги программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2018 год

PR-Challenge 2019
1 марта 2019, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ТВЕРЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Суммарный эффект от реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в 2018 году составил 2354,19 тыс. кВт*ч.
Для достижения эффекта энергосбережения в рамках программы осуществлялось выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях, замена проводов на ЛЭП 0,4кВ и ЛЭП 10кВ. Выполнялось отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами. Общий эффект от реализации данных мероприятий в 2018 г. составил 660,51 тыс.кВт*ч.
Для сокращения объема потребления топливно-энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в филиале выполнялась герметизация зданий, замена окон на пластиковые, замена осветительных устройств, использующихся на объектах филиала на светодиодные. Проводилось ежегодное планирование потребления ТЭР и воды, а также анализ выполнения лимитов на расход ТЭР и воды помесячно, что позволило сэкономить более 157 тыс.кВт*ч.
«На 2018 год был запланирован большой объем мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Как внутренних - для экономии топливно – энергетических ресурсов филиала, так и внешних - для популяризации этой тематики среди населения региона и учащихся образовательных учреждений, — рассказал Алексей Смородин, начальник управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Тверьэнерго. – В результате программа была выполнена в полном объеме. Были проведены уроки энергосбережения для учащихся общеобразовательных школ, осуществлено взаимодействие с учащимися высших учебных заведений в рамках консультационной поддержки по направлению энергосбережения. Завершено обязательное энергетическое обследование филиала, направленное на определение существующего потенциала энергосбережения, разработку организационных, технических и других мер, обеспечивающих сокращение потребления энергетических ресурсов и повышение качества предоставляемых филиалом услуг».