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Модернизация

"Уралэлектромедь" УГМК начала строительство III очереди цеха электролиза меди в рамках проекта за 12 млрд руб

Уралэлектромедь УГМК начала строительство III очереди цеха электролиза меди в рамках проекта за 12 млрд руб

1 марта 2019, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МЕДЬ, УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ, УГМК
Отрасль: Металлургия 

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АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступило к строительству третьей очереди цеха электролиза меди, пуск планирует в 2022 году, говорится в сообщении УГМК.

Генподрядчик строительства "Уралметаллургмонтаж-2" начал подготовку к заливке фундамента под третью очередь цеха - проводит выемку грунта до отметки - (минус) 5100 мм и укладывает щебёночную подушку. После этого строители приступят к бетонированию первого основания.

"Далее на этот слой будет наложен основной слой, который станет основанием каркаса здания, колонн цеха и фундамента для подсерийных эстакад", - отмечается в сообщении.

Весь комплекс работ по устройству фундаментов предприятие планирует завершить в июне 2020 года.

 

Interfax

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