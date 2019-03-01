"Уралэлектромедь" УГМК начала строительство III очереди цеха электролиза меди в рамках проекта за 12 млрд руб

АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступило к строительству третьей очереди цеха электролиза меди, пуск планирует в 2022 году, говорится в сообщении УГМК.

Генподрядчик строительства "Уралметаллургмонтаж-2" начал подготовку к заливке фундамента под третью очередь цеха - проводит выемку грунта до отметки - (минус) 5100 мм и укладывает щебёночную подушку. После этого строители приступят к бетонированию первого основания.

"Далее на этот слой будет наложен основной слой, который станет основанием каркаса здания, колонн цеха и фундамента для подсерийных эстакад", - отмечается в сообщении.

Весь комплекс работ по устройству фундаментов предприятие планирует завершить в июне 2020 года.

Interfax