В Ингушетии начата модернизация и обновление электросетей Назрани

В рамках реализации инвестиционной программы ПАО «Россети» «План снижения потерь в сетях филиала МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» на 2018–2022 гг.» в г. Назрани начата реконструкция распределительной сети 10/6-0,4 кВ.

Комплекс мероприятий, направленных на модернизацию электросетевой инфраструктуры, предполагает полную замену оголенного провода на самонесущий изолированный, аварийных и дефектных опор, установку новых разъединителей – оборудования, при помощи которого можно осуществлять полное отключение воздушной линии или ее части для проведения технологических или ремонтных работ, разъединителей и изоляторов.

Старт работам дан в районе новостроек «За каналом», который входит в число наиболее проблемных для энергетиков.

«Электрификация данного участка была проведена жителями самостоятельно. Для этих целей использовались преимущественно деревянные и железные подручные конструкции и неизолированные провода. Работы велись без проектов, без учета перспектив развития и возможности их дальнейшего присоединения к централизованным сетям, с нарушением правил безопасности при эксплуатации электроустановок, - рассказал директор компании Адам Цечоев, который на месте контролирует ход и качество проводимых работ. - Как следствие – низкое качество электроснабжения, перепады напряжения и короткие замыкания, плюс постоянный перегруз оборудования, не рассчитанного на нелегальную нагрузку».

Проведение мероприятий позволит сократить износ и повысить пропускную способность сетей, снизить эксплуатационные затраты и уменьшить технические потери, снять существующие ограничения по присоединению новых потребителей и обеспечить резерв мощности. Это положительно скажется на числе аварийных отключений на участке и обеспечит качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей района.