Восстановительные работы ведутся на газопроводе в Рязанской области

Аварийно-восстановительные работы ведутся на магистральном газопроводе "Петровск-Елец" в Рязанской области после пожара, сообщает в пятницу Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

"Ведутся аварийно-восстановительные работы. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Магистральный газопровод прорвался и загорелся в четверг днем. По данным Минэнерго РФ, в 15:10 в Сараевском районе у села Троицкое на 363 км магистрального газопровода "Петровск - Елец (расширение)" (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Москва") произошел разрыв трубы диаметром 1200 мм с последующим факельным горением на высоту до 15 м.

В 15:15 участок газопровода 334-393 км был отключен при помощи телемеханики. В 16:30 открытое горение прекратилось.

По данным МЧС, пострадавших нет. Угрозы нарушения жизнедеятельности нет.

В ООО "Газпром трансгаз Москва" сообщили, что газоснабжение потребителей после аварии на лупинге (параллельном участке газопровода) магистрального газопровода "Петровск - Елец" осуществляется по основной нитке газопровода.

Расследованием причин займется специальная комиссия.

Это уже третья с начала года авария на магистральных объектах "Газпрома" (MOEX: GAZP). Первое ЧП произошло в январе на стройке расширения газопровода "Грязовец - Выборг", второе - в начале февраля при ремонте магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут.

В 2018 году на объектах магистрального транспорта газа (в зонах ответственности дочерних "трансгазов" "Газпрома") произошло 10 аварий, что как минимум в два раза больше показателя 2017 года.

Interfax