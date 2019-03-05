Анастасия Бондаренко: "Необходимо дать профессиональному сообществу правильные и актуальные сигналы, чтобы мы вместе решали стратегические задачи"

Статс-секретарь – заместитель Министра Энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко выступила на заседании Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации.

Участники мероприятия рассмотрели вопросы разработки профстандартов электроэнергетики в 2019-2020 годах с учетом необходимости введения наименований квалификаций и оценочных средств, актуализации государственного информационного ресурса «Справочник профессий». Также речь шла об отраслевом тарифном соглашении в электроэнергетике на 2019-2021 годы, задачах по внедрению профстандартов и независимой оценке квалификации.

Анастасия Бондаренко рассказала, что в Минэнерго завершилась структурная реформа, одним из результатов которой стало образование Департамента законопроектной работы и развития кадрового потенциала, который находится в непосредственном ведении статс-секретаря.

«Министерство будет системно вести работу по привлечению в отрасль квалифицированных кадров и их последующему развитию», - отметила заместитель Министра.

По ее словам, одним из важнейших направлений деятельности ведомства является формирование отраслевого сегмента Национальной системы профессиональных квалификаций.

«Имеется в виду создание и актуализация профессиональных стандартов в электроэнергетике, разработка на их основе наименований квалификаций, адаптация федеральных государственных образовательных стандартов в тесном взаимодействии с нашим отраслевым научным сообществом, а также разработка оценочных средств и запуск независимой системы квалификаций», - пояснила Анастасия Бондаренко.

Замглавы энергетического ведомства также обозначила первоочередные задачи в кадровом вопросе: