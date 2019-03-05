Глава Краснодара заявил о планах строительства в городе крупнейшего аэровокзального комплекса на юге России

Выступая с ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации Краснодара, глава города Евгений Первышов заявил, что его «большая перспективная мечта как мэра» — реализовать в Краснодаре проект строительства крупнейшего аэровокзального комплекса на юге России.

«Это создание мощного транспортного хаба на территории вокруг международного аэропорта Краснодар», — объяснил мэр.

Он назвал предполагаемый пассажиропоток комплекса — до 8 млн человек ежегодно (для сравнения, по данным управляющей аэропортом компании, в 2018 году терминал обслужил 4,1 млн человек), а также грузопоток — до 2 млн тонн грузов к 2030 году.

«Это создание около 42 тысяч рабочих мест. Наш город станет крупнейшим логистическим центром юга России», — сказал Первышов.

Выполнить строительство аэропорта, дороги и перрона планируется до 2023 года, следующий этап рассчитан на 2023—2030 годы, реализация большого проекта планируется до 2042 года.

В рамках проекта планируется строительство нового аэровокзала и привокзальной площади, грузового и VIP-терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок, объектов перспективного развития аэропорта, реконструкция существующей инженерной инфраструктуры.

Объем инвестиций в строительство аэровокзального комплекса — 99,2 млрд рублей.

В середине февраля «Югополис» сообщал о том, что до конца 2021 года в Геленджике появится новый аэровокзальный комплекс. Протокол о развитии аэропорта подписан в ходе инвестиционного форума в Сочи.

Югополис