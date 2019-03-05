НОВАТЭК и Total подписали договор купли-продажи 10% в "Арктик СПГ-2"

Российская компания НОВАТЭК и французский концерт Total подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте «Арктик СПГ-2», говорится в сообщении НОВАТЭКа. Условия вхождения Total в проект включают оплату 10% доли участия и финансирования через взносы в капитал.

«Мы успешно сотрудничаем с Total на протяжении многих лет и создали хорошие рабочие отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. Мы рады продолжать совместную работу по нашему новому проекту "Арктик СПГ-2"»,— приводятся слова председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона.

В свою очередь Total опубликовала сообщение на своем сайте, что компании согласны с тем, что у французского концерна будет возможность приобретения 10-15% прямого участия во всех будущих проектах СПГ-проектах НОВАТЭКа, расположенных на полуостровах Ямал и Гыдан.

Арктик СПГ-2» появится рядом с северо-западным побережьем полуострова Гыданский (Тазовский район Ямала). Он будет принимать морские суда-газовозы для отгрузки СПГ и стабильного газового конденсата с технологических линий завода. Также агрегат будет обеспечивать строительными и горюче-смазочными материалами, техникой и продовольствием рабочие группы, обустраивающие Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение.

Напомним, в конце прошлого года НОВАТЭК начал заключение контрактов на ключевые работы и оборудование для своего второго проекта по сжижению газа «Арктик СПГ». Несмотря на угрозу санкций, контракт на поставку газовых турбин стоимостью около €500 млн получила итальянская Nuovo Pignone, принадлежащая американской General Electric.

В начале февраля стало известно, что Total получит 10% в проекте. Уже в конце месяца ФАС отказалась самостоятельно одобрить сделку между НОВАТЭКом и Total и предложила вынести ее на правительственную комиссию по иностранным инвестициям. Ожидалось, что вынесение сделки на комиссию сможет ее затянуть и создать неопределенность, хотя обе компании тогда подтверждали планы закрыть сделку.

Коммерсант