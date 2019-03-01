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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в 22-й научно-технической конференции "Пути повышения надежности, эффективности и безопасности энергетического производства"

Приглашаем принять участие в 22-й научно-технической конференции Пути повышения надежности, эффективности и безопасности энергетического производства

5 марта 2019, 14:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Уважаемые коллеги!

22-я Всероссийская научно-техническая конференция работников электроэнергетической и электротехнической отраслей промышленности на тему: «Пути повышения надежности, эффективности и безопасности энергетического производства» состоится в период с 3 по 7 июня 2019 года в г. Геленджике, с. Дивноморское Краснодарского края.

Организатор проведения конференции – Краснодарская краевая ассоциация «Региональноое научно-техническое объединение энергетиков и электротехников» при технической поддержке и широком участии ПАО «Кубаньэнерго».

На конференцию приглашаются руководители и технические специалисты электросетевых и энергосбытовых организаций, заводов-изготовителей и поставщиков электротехнической продукции, научно-технических, ремонтных и наладочных предприятий России.

Участникам конференции предлагается выступить с презентационным докладом и с демонстрацией электротехнической продукции.

Подробная информация на сайте: http://kka-rntoee.ru/

Приложения:                                      

  1. Приглашение: ссылка.
  2. Основные вопросы программы: ссылка.
  3. Дополнительная информация: ссылка.
  4. Форма заявки: ссылка.

Компания: РНК СИГРЭ

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