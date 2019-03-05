Проект Иркутской нефтяной компании позволит преобразить промышленную и социальную сферу севера региона

Реализация газового проекта Иркутской нефтяной компании позволит создать более двух тысяч рабочих мест, а современное высокотехнологичное производство и наличие инженерной и транспортной инфраструктуры станут базой для развития новых предприятий в Усть-Куте.

Вопросы реализации инвестиционного проекта по созданию в регионе газохимического комплекса обсуждались сегодня, 5 марта, на встрече губернатора Иркутской области Сергея Левченко с представителями ООО «Иркутская нефтяная компания». Газовый проект ИНК предполагает комплексную переработку природного и попутного нефтяного газа, добываемого на месторождениях компании на севере региона.



По словам председателя Совета директоров ИНК Николая Буйнова, реализация столь масштабного проекта возможна при поддержке властей всех уровней. Это необходимо для преодоления инфраструктурных ограничений. Еще одним важным вопросом является строительство в Усть-Куте жилого района для работников будущих газовых производств и членов их семей.

Как сообщили в региональном правительстве, выработку эффективных механизмов господдержки при реализации инвестпроекта ИНК обсуждали в конце прошлой недели на рабочем совещании у первого вице-премьера правительства РФ, министра финансов РФ Антона Силуанова.

Губернатор Сергей Левченко отметил, что проект ИНК потребует привлечения тысяч работающих. Поэтому в первую очередь важно построить жилье, социальные объекты – школу, детсады, поликлиники, инфраструктуру.



По мнению генерального директора ООО «ИНК» Марины Седых, газовый проект компании способен радикально преобразить промышленную и социальную сферу северных территорий Иркутской области, создать новые рабочие места и увеличить доходы консолидированного бюджета региона.

Байкал24