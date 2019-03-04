Сергей Сахненко возглавил Экспертный совет по развитию радиоэлектронной промышленности

Определен новый состав Экспертного совета по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности при Комитете Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В ходе первого установочного совещания совета утвержден план работы на 2019 год, который предусматривает экспертизу конкретных законодательных мер, необходимых для стимулирования производства отечественной электроники.

В состав совета вошли 27 экспертов: представители федеральных органов власти, отраслевых ассоциаций, ведущих отраслевых научных организаций, компаний радиоэлектронной отрасли. Главой совета назначен индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

«Все страны мира, включая США и Китай, защищают свою промышленность и экономику. В первую очередь, протекционистские меры нужны в критически важных сферах, обеспечивающих технологический суверенитет государства, таких как электроника и IT. Развитие радиоэлектронного комплекса России требует жестких законодательных мер, которые обеспечат необходимый уровень преференций для отечественных производителей. Однако крайне важно здесь соблюсти разумный баланс, который позволит нам развиваться и воспринимать передовой мировой опыт, не оказываясь в изоляции. Экспертиза законодательных инициатив в этой сфере станет основной задачей совета в 2019 году», – прокомментировал Сергей Сахненко.

Участники заседания обсудили проект постановления Правительства РФ «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации, осуществляемых при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и осуществлении таких закупок отдельными видами юридических лиц». Также на совещании рассматривалась стратегия развития отрасли информационных технологий в России на 2019-2025 годы и на перспективу до 2030 года.

По итогам заседания совет подготовит для Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложения по доработке проекта стратегии развития IT-отрасли. Также эксперты приняли решение гармонизировать критерии определения телекоммуникационного, компьютерного и серверного оборудования российского происхождения в рамках приоритетных мероприятий программы «Цифровая экономика». Кроме того, совет предложит варианты совершенствования законодательства в части ограничения закупок иностранной радиоэлектронной продукции для государственных и муниципальных нужд.