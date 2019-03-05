Система управления строительством ТСМ NC вышла на этап тиражирования

Делегация Госкорпорации «Росатом» приняла участие в совместном семинаре с представителями организаций атомной отрасли Болгарии и независимыми международными экспертами по атомной энергетике.

Основной темой для обсуждения стала возможность практического применения системы Росатома - комплексное управление стоимостью и сроками Total Cost Management Nuclear Construction (TCM NC) - на инфраструктурных проектах Республики Болгарии. Также с болгарской стороны есть запрос на формирование дорожной карты сотрудничества и создание международной проектной команды специалистов для обеспечения эффективного управления строительными проектами.

Ранее система ТСМ NC была представлена экспертам в ряде стран-партнеров, а также на техническом совещании в МАГАТЭ, где прошло активное обсуждение подходов к оценке стоимости проектов с коллегами из США, Англии, Кореи и Китая. Опыт Росатома признан уникальным и включен в международный свод знаний.

«Комплексной системы управления стоимостью строительства таких объектов, как АЭС, нет сегодня нигде в мире. Помимо точечного управленческого эффекта, наша система дает возможность значительно повысить показатели качества реализации проекта в целом, поэтому логично, что спрос на ТСМ NC очень высок», - сказал директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадий Сахаров.

Он также подчеркнул, что программа была создана командой Росатома на основе богатого международного опыта, а методы оценок и контроля, основанные на современных цифровых технологиях, позволяют принимать решения на всех уровнях управления и применимы во всех сферах бизнеса.

К настоящему времени система готова – в отрасли идет трансформация модели управления проектами сооружения, основанная на принципах стоимостного инжиниринга и применении ресурсного метода оценки, охватывающего весь жизненный цикл АЭС. На основе признанных во всем мире подходов Международной Ассоциации развития стоимостного инжиниринга (AACEI) разработаны 36 ключевых методологических документов. Для выполнения новых процессов TCM NC сформированы новые требования к организационным структурам участников сооружения АЭС и произведены изменения в функционале подразделений.

В ходе семинара также было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией организаций атомной индустрии Болгарии и Ассоциацией организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО), включающее в себя широкий спектр инициатив.

Ассоциации намерены взаимодействовать в сфере привлечения высококвалифицированного персонала, разработки и реализации программ профессиональной подготовки инженерно-технического персонала и квалифицированных рабочих при сооружении АЭС и других объектов.

Стороны договорились содействовать организациям, выполняющим работы по сооружению АЭС, в области получения необходимых разрешений, сертификации и аттестации персонала для организации работ на строительной площадке. С учётом особых деловых взаимоотношений в части консультативных и инжиниринговых видов деятельности, стороны намерены расширять сотрудничество в сфере разработки, технических стандартов и нормативных документов в области управления и контроля проектами и технологий сооружения.

Специалисты стран планируют обмениваться опытом в части подготовки и реализации процессов и лучших практик управления строительными проектами, формировать и развивать эффективный механизм профессиональной дисциплины, а также обмениваться информацией в рамках профессиональных семинаров, совещаний и мероприятий.

Пресс-служба Отраслевого центра капитального строительства Росатома