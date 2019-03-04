Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу ПС 220 кВ Пихтовая

Специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» (Тюменское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для включения в работу подстанции (ПС) 220 кВ Пихтовая в Тобольском энергорайоне энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецких автономных округов.

В рамках реализации проекта строительства новой подстанции выполнен монтаж открытых распределительных устройств 220 кВ и 110 кВ с установкой двух автотрансформаторов 220/110 кВ номинальной мощностью 63 МВА каждый, УШР мощностью 63 Мвар,, а также сооружение ВЛ 220 кВ Демьянская – Пихтовая I, II цепь.

В ходе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 220 кВ Пихтовая и линий электропередачи специалисты ОДУ Урала и Тюменского РДУ приняли участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, согласовании технических условий на технологическое присоединение энергообъектов к электрическим сетям и проверке их выполнения, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу.

Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр Тюменского РДУ. Выполненные расчеты электрических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.

Ввод в работу ПС 220 кВ Пихтовая обеспечивает возможность технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» энергопринимающих устройств и объектов генерации ООО «РН-Уватнефтегаз», занимающегося разведкой и добычей углеводородов.