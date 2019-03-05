Сотрудничество Тюменской области и Германии будет успешно развиваться

Пути развития сотрудничества в экономической, культурной и гуманитарной сферах обсуждены в ходе встречи главы региона Александра Моора и генерального консула ФРГ в Екатеринбурге Штефана Кайля.

Губернатор ознакомил генконсула с ситуацией в регионе. Как подчеркнул Александр Моор, область является одним из наиболее стабильных субъектов Российской Федерации в экономическом и социальном аспектах.

- Темпы роста экономики Тюменской области превышают среднероссийские, основным фактором позитивной динамики является развитие промышленности, - отметил Александр Моор. – Область установила рекорд в масштабах России по объему привлеченных инвестиций, заняв первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата.

Губернатор подчеркнул факт, что за минувшее десятилетие в регионе введены в эксплуатацию свыше 50 крупных предприятий.

- В реестре Тюменской области без малого 700 инвестпроектов с общей капитализацией более полутора триллионов рублей, - заявил глава региона.

Александр Моор рассказал и о действующей в Тюменской области государственной поддержке как бизнеса в целом, так и инвестиционной деятельности в частности. Также губернатор обратил внимание на обстоятельство, что Германия входит в первую десятку партнеров области в сфере внешней торговли. Александр Моор высказался за дальнейшее расширение сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, назвав в качестве перспективных его направлений производство строительных материалов, деревопереработку, нефтегазовый сектор и туризм.

Штефан Кайль отметил интерес со стороны германского бизнеса к экономическому партнерству с Тюменской областью. В подтверждение слов генерального консула ФРГ в Екатеринбурге прозвучали выступления представителей немецких компаний – «Феникс Контакт» (производство промышленной электроники), «ЭнвироХеми ГмбХ» (строительство промышленных систем водоочистки) и «Вюрт» (производство комплектующих и инструмента для монтажа, технического обслуживания и ремонта). Также в ходе встречи достигнуты предварительные договоренности о взаимодействии с Внешнеторговой германо-российской палатой в Уральском регионе.

В беседе с журналистами Штефан Кайль отметил добрую и конструктивную атмосферу состоявшейся встречи.

- Тюменская область – благополучный регион, отличающийся высоким уровнем социально-экономического развития, предприятия с германским капиталом успешно работают на территории области в сфере промышленного производства, - заявил генеральный консул ФРГ. – Интерес к развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества весьма велик, успешно развивается и партнерство в сферах культуры, науки и образования. Тюменской области и Германии есть что предложить друг другу, поэтому сотрудничество будет развиваться.

«Тюменская область сегодня»