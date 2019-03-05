Запуск Тайшетского алюминиевого завода намечен на конец 2020 года

Запуск Тайшетского алюминиевого завода сдвинут на четвертый квартал 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора АО «Русал» Евгения Никитина. В 2019 году в строительство будет вложено около 200 миллионов долларов.

Евгений Никитин:

— Мы будем продолжать строительство, Тайшет остается нашим стратегическим проектом. Кроме того, сейчас у нас вновь открывается возможность проектного финансирования, и мы ведем соответствующую работу с банками. Интерес от банков есть, но конкретные детали пока не определены. В прошлом году мы не располагали заемными средствами и строили Тайшетский завод на свои средства. Процесс поэтому шел не так быстро. Из-за внешних причин сроки запуска немного сдвинулись.

Тайшетский алюминиевый завод входит в состав компании РУСАЛ. Первоначальный проект Главгосэкспертиза одобрила в 2007 году, в объект инвестировали 796 миллионов долларов. В 2009 году проект остановили из-за мирового финансового кризиса. Предприятие станет третьим по величине алюминиевым заводом в России, а его производительность по алюминию сырцу составит около 760 тысяч тонн в год. Весной 2018 года Олег Дерипаска и восемь его компаний попали под блокирующие санкции американского минфина.

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