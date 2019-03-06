Александр Новак: "Прегольская ТЭС - одна из крупнейших станций на западе страны мощностью 455 МВт"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в официальной церемонии ввода в эксплуатацию Прегольской ТЭС в Калининградской области.

В ходе приветственного слова Министр отметил важность события для энергетической отрасли страны.

«Сегодня мы присутствуем при историческом событии, очень важном для энергетики Российской Федерации: вводится в эксплуатацию одна из крупнейших станций на западе страны мощностью 455 МВт - Прегольская ТЭС», - сказал Александр Новак.

Министр напомнил, что Прегольская ТЭС входит в комплексный план повышения энергобезопасности и развития энергетики Калининградской области.

«Масштабный проект развития энергетики Калининградской области включает в себя строительство генерации общей мощностью почти 1 тыс. ГВт, терминала по приемке сжиженного природного газа, а также строительство и расширение подземного газохранилища», - добавил Министр.

После церемонии в присутствии зампреда Правительства РФ Дмитрия Козака и Александра Новака было подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО «Интер РАО» и Правительством Калининградской области. Предмет соглашения – взаимодействие при решении приоритетных задач развития топливно-энергетического комплекса Калининградской области.