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Андрей Черезов: "Необходимо обеспечить успешное прохождение итоговой проверки Ростехнадзора вторых блоков Балаклавской и Таврической ТЭС"

Балаклавская ТЭС, Таврическая ТЭС, Крым

Балаклавская ТЭС, Таврическая ТЭС, Крым

Балаклавская ТЭС, Таврическая ТЭС, Крым

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел рабочее совещания по вопросам строительства Балаклавской и Таврической ПГУ-ТЭС и газопроводов-отводов к ним. В мероприятиях приняли участие представители органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя, Минэкономразвития России, Ростехнадзора, АО «СО ЕЭС», АО «Техническая инспекция ЕЭС»,  ГУП РК «Крымэнерго»,  ООО «ВО «Технопромэкспорт», ГУП РК «Черноморнефтегаз».

В ходе своего выступления Андрей Черезов напомнил, что первая очередь Таврической и Балаклавской ТЭС успешно введена в эксплуатацию, проведена аттестация генерирующего оборудования для выхода на оптовый рынок для поставки электроэнергии и мощности, получена вся необходимая разрешительная документация.

По словам заместителя Министра,  два энергоблока Балаклавской ТЭС уже введены в работу. В период со 2 по 5 марта успешно проведены испытания по комплексному опробованию энергоблока второй очереди Таврической ТЭС, по результатам которых  подтверждена его готовность к вводу в работу.

«Необходимо отметить, что две построенных электростанции на настоящий момент обеспечивают энергоснабжение региона суммарной мощностью 940 МВт. Заканчивается итоговая проверка Ростехнадзора, выходим на заключительный этап по получению заключений о соответствии построенного объекта», - добавил Андрей Черезов.

Компания: Министерство энергетики РФ

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