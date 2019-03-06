Андрей Черезов: "Необходимо обеспечить успешное прохождение итоговой проверки Ростехнадзора вторых блоков Балаклавской и Таврической ТЭС"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел рабочее совещания по вопросам строительства Балаклавской и Таврической ПГУ-ТЭС и газопроводов-отводов к ним. В мероприятиях приняли участие представители органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя, Минэкономразвития России, Ростехнадзора, АО «СО ЕЭС», АО «Техническая инспекция ЕЭС», ГУП РК «Крымэнерго», ООО «ВО «Технопромэкспорт», ГУП РК «Черноморнефтегаз».

В ходе своего выступления Андрей Черезов напомнил, что первая очередь Таврической и Балаклавской ТЭС успешно введена в эксплуатацию, проведена аттестация генерирующего оборудования для выхода на оптовый рынок для поставки электроэнергии и мощности, получена вся необходимая разрешительная документация.

По словам заместителя Министра, два энергоблока Балаклавской ТЭС уже введены в работу. В период со 2 по 5 марта успешно проведены испытания по комплексному опробованию энергоблока второй очереди Таврической ТЭС, по результатам которых подтверждена его готовность к вводу в работу.