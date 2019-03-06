Чувашские энергетики открыты для взаимодействия с бизнес-сообществом

В Чебоксарах состоялся открытый семинар по участию в закупках для компаний малого и среднего бизнеса. Всего в мероприятии приняли более 100 представителей малого и среднего бизнеса Чувашской Республики. Одним из спикеров выступил начальник отдела планирования и организации закупок Управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Чувашэнерго» Алексей Губанов.

Данное мероприятие проводится ежегодно АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) при поддержке Правительства Чувашской республики в соответствии с Федеральным законом №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Чувашские представители малого и среднего бизнеса смогли в режиме диалога задать вопросы и получить ответы об особенностях работы в системе закупок с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики. В рамках семинара предприниматели нашли ответы на многие актуальные вопросы, а именно - о требованиях к документации, мерах поддержки бизнеса, гарантийных инструментах и правовых аспектах участия в закупочной деятельности. Также были обсуждены вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса Чувашской республики в закупках крупных государственных корпораций, среди которых ПАО «МРСК Волги». В частности, обсуждались особенности осуществления закупочных процедур среди субъектов МСП, порядка участия их в торгах с использованием электронных площадок и заключения договоров.

В филиале действует программа партнерства между «МРСК Волги» и субъектами МСП, которая направлена на формирование и поддержку класса надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков, подрядчиков, исполнителей из числа субъектов МСП, обеспечивающих через закупки предприятия реализацию государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства. Также реализуется так называемая «Дорожная карта» - план мероприятий по расширению доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием. Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие конкуренции, повышение качества подготавливаемых заявок на участие в закупках, популяризацию и повышение прозрачности системы закупок, активизацию представителей МСП при размещении заказов, а также формирование положительного имиджа компании в обществе. «Дорожная карта» призвана существенно увеличить долю субъектов МСП в закупках инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием. Также «дорожной картой» предусмотрено увеличение доли закупок инновационной продукции и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок. Это особенно актуально в рамках реализации ПАО «МРСК Волги» концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.