"Добавили резерва": в Калининграде запустили Прегольскую ТЭС

«Калининградкая генерация» ввела в эксплуатацию Прегольскую ТЭС на окраине Калининграда. Торжественная церемония состоялась в среду, 6 марта. В мероприятии приняли участие вице-премьер федерального правительства Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак.

Новая электростанция — самый мощный из четырёх энергообъектов, построенных в регионе после масштабного отключения электроэнергии в 2013 году. ТЭС должны повысить энергобезопасность Калининградской области при проблемах на магистральном газопроводе и выходе стран Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ.

«В Калининградской области три объекта генерации реализованы либо в срок, либо с опережением. Хочу поздравить жителей с этим приобретением, теперь вы можете жить надёжно. Совсем недавно мы были свидетелями перебоев с электроснабжением, мы уверены в том, что это в прошлом», — отметил Дмитрий Козак.

ТЭС состоит из четырёх парогазовых блоков общей мощностью 456 мегаватт. Оборудование для электростанции поставили российские предприятия. В строительстве объекта участвовали больше двух тысяч человек.

Строительство четырёх новых ТЭС в Калининградской области началось в 2016 году. Две станции в Советске и Гусеве мощностью 156 мегаватт каждая ввели в эксплуатацию в марте 2018 года. Пуск последней, Приморской ТЭС мощностью 195 мегаватт запланирован на 2020 год. Общая стоимость их строительства составила 100 миллиардов рублей. Инвестором проекта выступила компания «Роснефтегаз».

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