Энергетики Поморья модернизируют систему противоаварийной автоматики

В рамках реализации концепции «Цифровая трансформация-2030» специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (входит в группу компаний ПАО «Россети») в 2018 году модернизировали устройства релейной защиты и электроавтоматики в электрической сети 6-110 кВ на территории Архангельской области.

На подстанции филиала «Кузнечевская» в Архангельске при выполнении мероприятий по техническому присоединению введено в эксплуатацию устройство резервирования при отказе выключателя на линии 110 кВ. При реализации данного проекта использованы отечественные оптико-электрические преобразователи. По словам специалистов по релейной защите, для противоаварийной автоматики в филиале такое техническое решение - «электро-оптико-электрическое» преобразование передающего сигнала - было применено впервые и потребовало тесной координации технологических производственных служб, занимающихся эксплуатацией объектов.



Кроме того, в 2018 году в рамках программы наблюдаемости и управляемости объектами энергетики (ССПИ) на подстанции «Каргополь» введен в работу регистратор аварийных событий с автоматической передачей данных в службы релейной защиты и автоматики. Количество таких регистраторов на объектах филиала с каждым годом растет, что сказывается положительно на скорости принятия оперативных решений и точности определения повреждений на линиях 110 кВ, а также появляется возможность диагностики исправности прилегающей электрической сети.



Кроме того, в 2018 году в электросетях 6-35 кВ филиала было установлено 13 приборов обнаружения мест повреждения на ВЛ, 4 устройства автоматического регулирования напряжения, на подстанции «Ломоносовская» в Архангельске и в распредпункте №21 Архангельских электросетей смонтированы и введены в эксплуатацию защиты от «дуговых» замыканий в ячейках комплектных распредустройств, установлено 167 микропроцессорных устройств релейной защиты различных типов.



Отметим, что в сетях «Архэнерго» также применяются современные реклоузеры, которые позволяют локализовать место повреждения и восстановить электроснабжение потребителей неповрежденных участков сети. Вакуумные реклоузеры 35 кВ сегодня работают в Каргопольском, Коношском и Плесецком районах области. Реклоузер более компактен, безопасен и намного удобнее в эксплуатации, позволяет реализовать полноценную защиту силового трансформатора, снизить затраты на обслуживание оборудования, организовать управление и передачу информации о параметрах сети на удаленное рабочее место диспетчера района.

«Цифровизация активно входит в жизнь релейного персонала, требует от него новых знаний и компетенций и, в недалеком будущем, повлияет на качественную структуру и состав служб релейной защиты», - считает начальник службы релейной защиты и автоматики «Архэнерго» Валерий Надеин.

Все применяемые современные цифровые технологии способствуют повышению надежности электросетевой инфраструктуры и обеспечению устойчивого электроснабжения потребителей в Архангельской области за счет автоматизации процесса резервирования.