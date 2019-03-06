На юго-западе Петербурга запустили стройку продолжения проспекта Ветеранов

На участке, который в скором будущем станет продолжением проспекта Ветеранов, начались подготовительные работы. Строительство затронет территорию от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Движение по новому участку дороги планируют открыть в конце 2019 года, хотя государственный контракт действует дольше – до осени 2020-го.

Протяженность строящегося отрезка дороги составит почти 2,5 километра, на нем будет организовано четыре полосы – по две в каждом направлении.

Сейчас на месте работ проводится предварительная подготовка, геодезическая разведка местности, обустраиваются временные проезды и строительная площадка. Первым делом на объекте будет построена ливневая канализация и устроено основание будущей дороги. Это случится уже в ближайшие недели.

Стоимость работ составит более 970 миллионов рублей.

"Петербургский дневник"