Siemens назвал условие 100% локализации в России выпуска газовых турбин

Siemens готов на 100% локализовать производство в России газовых турбин большой мощности, если у компании будет экономически обоснованное число заказов на эти турбины на ближайшие 10-15 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Siemens в РФ.

"Новые заказы повлияют в первую очередь на скорость локализации. Чем больше заказов, тем быстрее мы выйдем на полный уровень локализации, и тем быстрее будет обеспечен возврат инвестиций. У нас уже достигнут уровень локализации газовой турбины SGT 5-2000 E более 60%, а к 2024-2025 году мы будем готовы к 100% локализации при экономически обоснованном числе заказов на эти турбины на ближайшие 10-15 лет", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о планах в рамках программы модернизации ТЭС.

Весной 2019 года пройдет первый отбор проектов для программы модернизации ТЭС России, которую правительство одобрило в начале года. Всего планируется модернизировать 41 ГВт ТЭС на 1,9 триллиона рублей. Проекты, попавшие в программу по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет. Первый отбор проектов модернизации пройдет сразу на три года — 2022-2024, последующие — на год. Доходность по этим проектам составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.

Источники РИА Новости на энергорынке поясняли, что проекты модернизации газовых турбин могут не пройти конкурсный отбор проектов модернизации из-за своей дороговизны по сравнению с проектами для паросиловых установок. При этом газовые турбины в программу может включить правкомиссия по электроэнергетике в рамках своей квоты, которая составляет 15% конкурсной мощности. Однако возможная конкуренция в этом случае довольно высокая. О планах локализации в РФ газовых турбин сообщала также "Интер РАО" в рамках своего СП с GE.

"Мы не раз заявляли, что компания Siemens заинтересована в участии в программе модернизации ТЭС. Для этого мы располагаем производственной площадкой под Санкт-Петербургом – заводом "Сименс Технологии Газовых Турбин"... мы видим принципиальную востребованность газовых турбин и рассчитываем, что производственные мощности нашего совместного с "Силовыми машинами" завода - "Сименс Технологии Газовых Турбин" - будут максимально загружены. Более того, мы готовы инвестировать в дальнейшее развитие производства и достижение 100% локализации, включая основу технологии – горячего тракта газовой турбины", - отметили в пресс-службе.

В компании сообщили, что запросы на модернизацию и поставку оборудования есть от многих энергокомпаний. Проработка проектов модернизации с возможным использованием газовых турбин производства Siemens началась более года назад, когда стало известно о программе модернизации ТЭС, пояснили в пресс-службе.

РИА Новости