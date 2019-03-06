 
Подписаться на новости
Модернизация

"Вологдаэнерго" обеспечило дополнительную мощность жилому сектору и туристическому комплексу в Вытегорском районе

Вологдаэнерго обеспечило дополнительную мощность жилому сектору и туристическому комплексу в Вытегорском районе

6 марта 2019, 14:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

278 просмотров

Специалисты производственного отделения «Кирилловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») завершили работы по установке трансформатора большей мощности в деревне Щекино Вытегорского района.

«Мощность трансформатора до замены была 100 кВА, теперь 160 кВА. От него запитаны потребители, а также инфраструктурные и туристические объекты. Кроме того, территория активно осваивается, имеется рекреационный потенциал. Увеличение мощности трансформатора, в первую очередь, обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение, а также даст импульс к развитию данного района», - отметил начальник Вытегорского района электрических сетей ПО «КЭС» «Вологдаэнерго» Михаил Козлов.

Работы по замене энергооборудования были проведены в рамках инвестиционной программы 2019 года для присоединения новых потребителей по договору технологического присоединения.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергетики Поморья модернизируют систему противоаварийной автоматики
Энергетики ПАО
Цифровизация энергосистемы Дагестана исключит возможность энерговоровства
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно