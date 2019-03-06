"Вологдаэнерго" обеспечило дополнительную мощность жилому сектору и туристическому комплексу в Вытегорском районе

PR-Challenge 2019
6 марта 2019, 14:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты производственного отделения «Кирилловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») завершили работы по установке трансформатора большей мощности в деревне Щекино Вытегорского района.
«Мощность трансформатора до замены была 100 кВА, теперь 160 кВА. От него запитаны потребители, а также инфраструктурные и туристические объекты. Кроме того, территория активно осваивается, имеется рекреационный потенциал. Увеличение мощности трансформатора, в первую очередь, обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение, а также даст импульс к развитию данного района», - отметил начальник Вытегорского района электрических сетей ПО «КЭС» «Вологдаэнерго» Михаил Козлов.
Работы по замене энергооборудования были проведены в рамках инвестиционной программы 2019 года для присоединения новых потребителей по договору технологического присоединения.