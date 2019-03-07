Бюджет Мурманской области получит 30 млрд рублей благодаря проекту "Новатэка"

Бюджет Мурманской области получит дополнительно свыше 30 млрд рублей благодаря проекту "Новатэка" по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, которому власти региона предоставили преференции. Как сообщили в четверг ТАСС в региональном министерстве развития промышленности и предпринимательства, такая сумма ожидается по итогам всего 15-летнего периода действия соглашения между властями региона и "Новатэком",

"За 15 лет действия соглашения о поддержке проект "Новатэка" даст рост доходов консолидированного бюджета Мурманской области в сумме 30,8 млрд рублей", - сказали в ведомстве.

Соглашение предусматривает господдержку по ряду направлений. Уже действуют преференции по пользованию земельными участками. Кроме того, на последнем заседании инвестиционного совета области было принято решение о налоговых преференциях, благодаря чему "Новатэк" получит пониженную ставку по налогу на прибыль и льготу по налогу на имущество сроком на пять лет, в денежном выражении это 11,8 млрд рублей.

Преференции будут предоставлены в рамках проекта компании по созданию в поселке Белокаменка под Мурманском центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Как ранее сообщала губернатор Марина Ковтун, у властей региона и компании также есть договоренность о совместных проектах в сфере трудоустройства, профориентации и подготовки кадров.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон сообщил, что объем инвестиций компании в Мурманской области составит порядка 120 млрд рублей, в регионе будет создано 12 тыс. рабочих мест.

Проектом "Новатэка" предусмотрено создание специализированной верфи, способной производить уникальные морские объекты - железобетонные платформы гравитационного типа для СПГ-заводов, буровые и добычные платформы для шельфовых проектов западного сектора Арктики и крупнотоннажные сооружения для обеспечения работы Северного морского пути. Предполагается, что строительство центра будет способствовать процессу импортозамещения и локализации технологий. Площадь верфи составит более 150 га, для нее в Кольском заливе создаются 4 искусственных острова.

ТАСС