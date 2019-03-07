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Инвестиции (проекты)

Бюджет Мурманской области получит 30 млрд рублей благодаря проекту "Новатэка"

Бюджет Мурманской области получит 30 млрд рублей благодаря проекту Новатэка

7 марта 2019, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: НОВАТЭК
Отрасль: Строительство 

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Бюджет Мурманской области получит дополнительно свыше 30 млрд рублей благодаря проекту "Новатэка" по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, которому власти региона предоставили преференции. Как сообщили в четверг ТАСС в региональном министерстве развития промышленности и предпринимательства, такая сумма ожидается по итогам всего 15-летнего периода действия соглашения между властями региона и "Новатэком",

"За 15 лет действия соглашения о поддержке проект "Новатэка" даст рост доходов консолидированного бюджета Мурманской области в сумме 30,8 млрд рублей", - сказали в ведомстве.

Соглашение предусматривает господдержку по ряду направлений. Уже действуют преференции по пользованию земельными участками. Кроме того, на последнем заседании инвестиционного совета области было принято решение о налоговых преференциях, благодаря чему "Новатэк" получит пониженную ставку по налогу на прибыль и льготу по налогу на имущество сроком на пять лет, в денежном выражении это 11,8 млрд рублей.

Преференции будут предоставлены в рамках проекта компании по созданию в поселке Белокаменка под Мурманском центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Как ранее сообщала губернатор Марина Ковтун, у властей региона и компании также есть договоренность о совместных проектах в сфере трудоустройства, профориентации и подготовки кадров.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон сообщил, что объем инвестиций компании в Мурманской области составит порядка 120 млрд рублей, в регионе будет создано 12 тыс. рабочих мест.

Проектом "Новатэка" предусмотрено создание специализированной верфи, способной производить уникальные морские объекты - железобетонные платформы гравитационного типа для СПГ-заводов, буровые и добычные платформы для шельфовых проектов западного сектора Арктики и крупнотоннажные сооружения для обеспечения работы Северного морского пути. Предполагается, что строительство центра будет способствовать процессу импортозамещения и локализации технологий. Площадь верфи составит более 150 га, для нее в Кольском заливе создаются 4 искусственных острова.

 

ТАСС

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