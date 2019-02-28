Диалог о цифровом будущем

Генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Александр Мелихов 5 и 6 марта провёл встречи с трудовыми коллективами филиалов «Энергокомплекс» и «Урайские электрические сети». Энергетики в формате прямого общения с руководителями компании узнали актуальную повестку предприятия.

Лейтмотивом встречи в Нягани стала тема цифровой трансформации отрасли, алгоритм внедрения и общая значимость процесса, а также то, как эти задачи энергетики будут решать на местах.

«Концепция цифровой трансформации – это не стратегия и не план, это – общее концептуальное видение необходимости перехода на новый технологический уклад в российской промышленности, привязанной к нашей специфике. Следующий шаг – это предложения специалистов филиалов о перспективных и эффективных направлениях внедрения цифровых технологий на территории. Никто нам не навязывает тех или иных технических решений. Нам предложено взять за основу концепцию, погрузиться в нее и предложить свои пилотные проекты», – пояснил Александр Мелихов.

В копилку цифровых идей свои предложения внесла молодёжь филиала. В частности, ребята предлагают реализовать идею создания единого информационного ресурса «Тюменьэнерго» – мобильного приложения, где каждый работник сможет найти полезную информацию, в том числе производственную, и оперативно знакомиться с технической документацией.

Конечно же, трудовым коллективом были озвучены и социальные вопросы: подписание коллективного договора с сохранением социальных гарантий и льгот сотрудникам предприятия, уровень индексации заработной платы, компенсация затрат на семейный отдых и другие.

Аналогичная повестка и вопросы были и на встрече с работниками Урайских электрических сетей, которая состоялась 6 марта. Получив ответы на свои вопросы, представители филиала внесли ряд рацпредложений, в частности о систематизации работы с подрядчиками в сфере обеспечения топливом.