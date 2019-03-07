"Газпром энергохолдинг" начал строительство ТЭС мощностью 200 МВт в Сербии

"Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, входит в "Газпром") приступил к строительству первой для группы теплоэлектростанции (ТЭС) за рубежом - станции мощностью около 200 МВт в сербском городе Панчево, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии, посвященной началу строительства.

"ТЭС Панчево станет первым проектом группы "Газпром энергохолдинг", реализованном за пределами Российской Федерации, и первой парогазовой электростанцией Республики Сербии", - отмечается в материалах к мероприятию.

Строительство ТЭС ведется в непосредственной близости к нефтеперерабатывающему заводу Панчево, который принадлежит дочерней компании "Газпром нефти" - "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS). Производимая на ТЭС тепловая энергия будет направлена на обеспечение потребностей НПЗ Панчево. Электроэнергия будет реализовываться на рынке электроэнергии Сербии и соседних стран. Ввод ТЭС Панчево в эксплуатацию запланирован в 2020 год.

Проект строительства ТЭС Панчево совместно реализуют "Газпром энергохолдинг" и NIS.

Основную долю инвестиций в строительство обеспечит "Газпром энергохолдинг". В состав основного оборудования ТЭС войдут две газовые турбины производства Ansaldo Energia и одна паровая турбина. Строительством "под ключ" парогазового энергоблока займется китайская Shanghai Electric Group.

"Газпром энергохолдинг" - специализированная компания по управлению предприятиями группы "Газпром" в электроэнергетике. Основными производственными организациями "Газпром энергохолдинга" являются "Мосэнерго", ТГК-1, ОГК-2 и МОЭК.

ТАСС