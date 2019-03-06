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Персоны

Главный инженер ПАО "МРСК Волги" стал заслуженным энергетиком СНГ

Главный инженер ПАО МРСК Волги стал заслуженным энергетиком СНГ

7 марта 2019, 15:00
Рубрика: Персоны
Метки: ОЛЕГ ПАВЛОВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Заместителю генерального директора – главному инженеру ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») Олегу Павлову присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ». Соответствующее решение принял Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств, оценив значительный вклад топ-менеджера компании в развитие интеграционных процессов в энергетике государств-участников СНГ.

– Энергетика является ключевой сферой в развитии экономики государств – участников СНГ и играет огромную роль в обеспечении нормальной деятельности всех ее отраслей, – отметил Олег Павлов. – Синхронизация ключевых аспектов работы от общего электроэнергетического рынка до требований охраны труда, анализ и использование опыта коллег, несомненно, способствуют росту надежности и эффективности функционирования энергосистем стран СНГ.

Олег Григорьевич Павлов трудится в электроэнергетике более 20 лет. Последовательно прошел все ступени карьерной лестницы от инженера второй категории службы релейной защиты и автоматики до заместителя генерального директора – главного инженера крупнейшей компании Поволжья и Оренбуржья.

О.Г.Павлов принимал самое активное участие в реализации крупнейших инвестиционных проектов ПАО «МРСК Волги», среди которых ввод в эксплуатацию ПС 110 кВ «Аэропорт» в г. Саратов, а также питающих центров в Самаре и Республике Мордовия, обеспечивающих электроснабжением стадионы и объекты спортивной инфраструктуры Чемпионата мира по футболу-2018.

Блок главного инженера дважды был признан лучшим среди дочерних компаний группы «Россети» по выполнению ключевых показателей эффективности, участию в реализации пилотных проектов, значимых для всего электросетевого комплекса и применению современных подходов и лучших практик.

Команда энергетиков «МРСК Волги» 5 раз принимала участие в Международных соревнованиях профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ, из них 3 раза завоевала «золото» и 2 раза была серебряным призером.

В сфере деятельности главного инженера ПАО «МРСК Волги» – мероприятия по успешной реализации ремонтной программы, охране труда и производственной безопасности, внедрению инновационных проектов в рамках цифровой трансформации компании, подготовки и успешному прохождению осенне-зимнего периода и другие аспекты функционирования компании.

Компания: ПАО "МРСК Волги"

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