МОЭСК провела журналистов под Третьим транспортным кольцом

5 марта т.г. энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») вместе с представителями СМИ посетили коллектор «Новоспасский», проходящий под Третьим транспортным кольцом и железной дорогой, и убедились, что кабельные артерии столицы работают надежно и обеспечивают качественное электроснабжение потребителей.

В сопровождении бригады электромонтеров Московских высоковольтных сетей – филиала ПАО «МОЭСК» журналисты прошли вдоль кабельной линии под Третьим транспортным кольцом и железной дорогой (МЦК) и проверили работу оборудования, отремонтировали вентилятор, заменили лампы освещения.

В этом году во многих российских регионах зима признана одной из самых теплых за всю историю наблюдений. В Москве уже 17 февраля температура воздуха поднялась до +5°С, установив новый рекорд для региона. С целью проверки работоспособности были включены насосы для откачки талых вод (производительность – 40 кубометров в час). Начальник цеха эксплуатации кабельных линий Роман Полонский объяснил, как в подземных сооружениях устроена и работает система водоудаления, которая включается автоматически при угрозе затопления.

Журналисты убедились, что в коллекторе «Новоспасский», да и в других кабельных сооружениях, которые эксплуатируют московские кабельщики, чисто и сухо. Это закономерный итог качественной работы энергетиков МОЭСК.

Кабельная линия, проложенная в коллекторе, соединяет между собой подстанции 110 кВ «Угреша» и ПС 110 кВ «Новоспасская», которые обеспечивают электроснабжение потребителей в ЮВАО г. Москвы. В 2012 году была проведена реконструкция, в рамках которой проведена замена маслонаполненного кабеля сечением 300 кв. мм на кабель с полиэтиленовой изоляцией сечением жилы 1000 кв.мм. На трассе протяженностью 1,4 км было проложено около 8,5 км кабеля. Это увеличило пропускную способность и надежность электроснабжения потребителей.

Как объяснили энергетики, сегодня цифровизация присутствует и в кабельной отрасли. Кабельная линия оснащена современной телемеханической аппаратурой, кабелем волоконно-оптическиой связи, благодаря чему информация о техническом состоянии кабельной линии поступает на диспетчерский пункт Московских высоковольтных сетей.