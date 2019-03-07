Международная выставка RADEL - специализированная выставка электронных компонентов и комплектующих, печатных плат, материалов, технологий, оборудования, услуг, сертификации, сервиса в радиоэлектронике и приборостроении, проходящая в Петербурге с 2001 года. Второй раз выставка проходит совместно с международной выставочной компанией Messe München GmbH, организатором крупнейшей мировой выставки электроники, оборудования, компонентов и технологий производства электроники Productronica.
Выставка RADEL проходит 17-19 сентября 2019 г. в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (г. Санкт-Петербург»).
Основные тематические разделы:
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
- пассивные компоненты;
- электромагнитные, ферритовые и моточные изделия, антенны;
- пьезоэлектрические компоненты и линии задержки;
- коммутационные, соединительные и установочные компоненты;
- кабели и провода;
- датчики и устройства для электрических измерений;
- компоненты для защиты от перегрузок;
- источники питания;
- полупроводниковые и фотоэлектрические компоненты;
- цифровые интегральные микросхемы;
- аналоговые и аналого-цифровые интегральные микросхемы;
- дисплеи и другие устройства отображения информации;
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ:
- односторонние;
- двухсторонние;
- многослойные;
- теплопроводные;
- гибкие и гибко-жесткие;
- ПО для разработки печатных плат.
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
- разработка электроники;
- подбор и поставка компонентов;
- производство печатных плат;
- 3D печать образцов и малых партий;
- монтаж компонентов;
- отмывка и влагозащита печатных плат;
- сборка кос и жгутов;
- намотка катушек и трансформаторов;
- разработка и производство корпусов и панелей;
- механическая сборка;
- контроль качества и испытания;
- сертификация продукции.
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ:
- паяльное оборудование и станции;
- оптика и подсветка;
- тестовые и измерительные приборы;
- ручной инструмент;
- расходные материалы;
- информационная поддержка.
3D ПЕЧАТЬ ЭЛЕКТРОНИКИ:
- технологии 3D печати электроники;
- промышленные 3D принтеры для электроники (DragonFly 2020 Pro);
- ПО для работы с 3D принтерами;
- материалы для 3D печати;
КОНСТРУКТИВЫ:
- шкафы;
- стойки;
- шасси;
- панели;
- пульты;
- корпуса для РЭА.
ТЕХНОЛОГИИ:
- информационные;
- проектирования;
- производственные;
- отладки;
- испытаний;
- программное обеспечение.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ:
- механического;
- инструментального;
- обработки пластмасс;
- гальвано-химического;
- печатных плат;
- сборочно-монтажного;
- влагозащиты и покраски, и т.д.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- для производства полупроводниковых приборов и микросборки;
- для производства печатных плат;
- для монтажа компонентов и паяльное оборудование;
- для маркировки и упаковки изделий, складское оборудование;
- контрольно-испытательное и тестовое;
- промышленная мебель и антистатическое оборудование;
- сервис и обслуживание производственного оборудования.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ:
- для тестирования электронных компонентов и программирования микроконтроллеров;
- для испытаний и тестирования качества готовых изделий, системы переферийного сканирования;
- для измерения электрических параметров;
- для измерения неэлектрических параметров;
- оборудование неразрушающего контроля;
- лабораторное оборудование.
СВЕТОТЕХНИКА:
- лампы различного назначения и споты;
- промышленное освещение;
- бытовые электросветильники;
- прожекторы;
- предохранительная техника;
- тревожная сигнализация и аварийное освещение;
- драйверы для светодиодных систем.
РОБОТОТЕХНИКА:
- ARDUINO и другие программируемые конструкторы;
- роботы-игрушки;
- промоботы и бизнес-роботы;
- бытовые роботы и системы "умный дом";
- военные, спасательские и исследовательские роботы;
- манипуляторы;
- роботизированное промышленное и складское оборудование;
- программные роботы.
Официальный сайт выставки: http://radelexpo.ru/
Контакты: Лебедев Валентин Петрович, директор выставки
Тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37 (доб. 622),
E-mail: radel2@farexpo.ru
Воскресенская Екатерина, администратор выставки
Тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37 (доб. 619),
E-mail: radel@farexpo.ru