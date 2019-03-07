Международная выставка RADEL - специализированная выставка электронных компонентов и комплектующих, печатных плат, материалов, технологий, оборудования, услуг, сертификации, сервиса в радиоэлектронике и приборостроении, проходящая в Петербурге с 2001 года. Второй раз выставка проходит совместно с международной выставочной компанией Messe München GmbH, организатором крупнейшей мировой выставки электроники, оборудования, компонентов и технологий производства электроники Productronica.

Выставка RADEL проходит 17-19 сентября 2019 г. в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (г. Санкт-Петербург»).

Основные тематические разделы:

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

пассивные компоненты;

электромагнитные, ферритовые и моточные изделия, антенны;

пьезоэлектрические компоненты и линии задержки;

коммутационные, соединительные и установочные компоненты;

кабели и провода;

датчики и устройства для электрических измерений;

компоненты для защиты от перегрузок;

источники питания;

полупроводниковые и фотоэлектрические компоненты;

цифровые интегральные микросхемы;

аналоговые и аналого-цифровые интегральные микросхемы;

дисплеи и другие устройства отображения информации;

ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ:

односторонние;

двухсторонние;

многослойные;

теплопроводные;

гибкие и гибко-жесткие;

ПО для разработки печатных плат.

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

разработка электроники;

подбор и поставка компонентов;

производство печатных плат;

3D печать образцов и малых партий;

монтаж компонентов;

отмывка и влагозащита печатных плат;

сборка кос и жгутов;

намотка катушек и трансформаторов;

разработка и производство корпусов и панелей;

механическая сборка;

контроль качества и испытания;

сертификация продукции.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ:

паяльное оборудование и станции;

оптика и подсветка;

тестовые и измерительные приборы;

ручной инструмент;

расходные материалы;

информационная поддержка.

3D ПЕЧАТЬ ЭЛЕКТРОНИКИ:

технологии 3D печати электроники;

промышленные 3D принтеры для электроники (DragonFly 2020 Pro);

ПО для работы с 3D принтерами;

материалы для 3D печати;

КОНСТРУКТИВЫ:

шкафы;

стойки;

шасси;

панели;

пульты;

корпуса для РЭА.

ТЕХНОЛОГИИ:

информационные;

проектирования;

производственные;

отладки;

испытаний;

программное обеспечение.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ:

механического;

инструментального;

обработки пластмасс;

гальвано-химического;

печатных плат;

сборочно-монтажного;

влагозащиты и покраски, и т.д.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

для производства полупроводниковых приборов и микросборки;

для производства печатных плат;

для монтажа компонентов и паяльное оборудование;

для маркировки и упаковки изделий, складское оборудование;

контрольно-испытательное и тестовое;

промышленная мебель и антистатическое оборудование;

сервис и обслуживание производственного оборудования.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ:

для тестирования электронных компонентов и программирования микроконтроллеров;

для испытаний и тестирования качества готовых изделий, системы переферийного сканирования;

для измерения электрических параметров;

для измерения неэлектрических параметров;

оборудование неразрушающего контроля;

лабораторное оборудование.

СВЕТОТЕХНИКА:

лампы различного назначения и споты;

промышленное освещение;

бытовые электросветильники;

прожекторы;

предохранительная техника;

тревожная сигнализация и аварийное освещение;

драйверы для светодиодных систем.

РОБОТОТЕХНИКА:

ARDUINO и другие программируемые конструкторы;

роботы-игрушки;

промоботы и бизнес-роботы;

бытовые роботы и системы "умный дом";

военные, спасательские и исследовательские роботы;

манипуляторы;

роботизированное промышленное и складское оборудование;

программные роботы.

Официальный сайт выставки: http://radelexpo.ru/

Контакты: Лебедев Валентин Петрович, директор выставки

Тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37 (доб. 622),

E-mail: radel2@farexpo.ru

Воскресенская Екатерина, администратор выставки

Тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37 (доб. 619),

E-mail: radel@farexpo.ru