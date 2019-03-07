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Мероприятия

RADEL проходит 17-19 сентября 2019 г. в КВЦ "ЭКСПОФОРУМ"

RADEL проходит 17-19 сентября 2019 г. в КВЦ ЭКСПОФОРУМ

7 марта 2019, 13:07
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕРОПРИЯТИЯ

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Международная выставка RADEL - специализированная выставка электронных компонентов и комплектующих, печатных плат, материалов, технологий, оборудования, услуг, сертификации, сервиса в радиоэлектронике и приборостроении, проходящая в Петербурге с 2001 года. Второй раз выставка проходит совместно с международной выставочной компанией Messe München GmbH, организатором крупнейшей мировой выставки электроники, оборудования, компонентов и технологий производства электроники Productronica.

Выставка RADEL проходит 17-19 сентября 2019 г. в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (г. Санкт-Петербург»).

Основные тематические разделы:

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

  • пассивные компоненты;
  • электромагнитные, ферритовые и моточные изделия, антенны;
  • пьезоэлектрические компоненты и линии задержки;
  • коммутационные, соединительные и установочные компоненты;
  • кабели и провода;
  • датчики и устройства для электрических измерений;
  • компоненты для защиты от перегрузок;
  • источники питания;
  • полупроводниковые и фотоэлектрические компоненты;
  • цифровые интегральные микросхемы;
  • аналоговые и аналого-цифровые интегральные микросхемы;
  • дисплеи и другие устройства отображения информации;

ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ:

  • односторонние;
  • двухсторонние;
  • многослойные;
  • теплопроводные;
  • гибкие и гибко-жесткие;
  • ПО для разработки печатных плат.

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

  • разработка электроники;
  • подбор и поставка компонентов;
  • производство печатных плат;
  • 3D печать образцов и малых партий;
  • монтаж компонентов;
  • отмывка и влагозащита печатных плат;
  • сборка кос и жгутов;
  • намотка катушек и трансформаторов;
  • разработка и производство корпусов и панелей;
  • механическая сборка;
  • контроль качества и испытания;
  • сертификация продукции.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ:

  • паяльное оборудование и станции;
  • оптика и подсветка;
  • тестовые и измерительные приборы;
  • ручной инструмент;
  • расходные материалы;
  • информационная поддержка.

3D ПЕЧАТЬ ЭЛЕКТРОНИКИ:

  • технологии 3D печати электроники;
  • промышленные 3D принтеры для электроники (DragonFly 2020 Pro);
  • ПО для работы с 3D принтерами;
  • материалы для 3D печати;

КОНСТРУКТИВЫ:

  • шкафы;
  • стойки;
  • шасси;
  • панели;
  • пульты;
  • корпуса для РЭА.

ТЕХНОЛОГИИ:

  • информационные;
  • проектирования;
  • производственные;
  • отладки;
  • испытаний;
  • программное обеспечение.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ:

  • механического;
  • инструментального;
  • обработки пластмасс;
  • гальвано-химического;
  • печатных плат;
  • сборочно-монтажного;
  • влагозащиты и покраски, и т.д.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

  • для производства полупроводниковых приборов и микросборки;
  • для производства печатных плат;
  • для монтажа компонентов и паяльное оборудование;
  • для маркировки и упаковки изделий, складское оборудование;
  • контрольно-испытательное и тестовое;
  • промышленная мебель и антистатическое оборудование;
  • сервис и обслуживание производственного оборудования.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ:

  • для тестирования электронных компонентов и программирования микроконтроллеров;
  • для испытаний и тестирования качества готовых изделий, системы переферийного сканирования;
  • для измерения электрических параметров;
  • для измерения неэлектрических параметров;
  • оборудование неразрушающего контроля;
  • лабораторное оборудование.

СВЕТОТЕХНИКА:

  • лампы различного назначения и споты;
  • промышленное освещение;
  • бытовые электросветильники;
  • прожекторы;
  • предохранительная техника;
  • тревожная сигнализация и аварийное освещение;
  • драйверы для светодиодных систем.

РОБОТОТЕХНИКА:

  • ARDUINO и другие программируемые конструкторы;
  • роботы-игрушки;
  • промоботы и бизнес-роботы;
  • бытовые роботы и системы "умный дом";
  • военные, спасательские и исследовательские роботы;
  • манипуляторы;
  • роботизированное промышленное и складское оборудование;
  • программные роботы.

Официальный сайт выставки: http://radelexpo.ru/

Контакты: Лебедев Валентин Петрович, директор выставки 
Тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37 (доб. 622), 
E-mail: radel2@farexpo.ru

Воскресенская Екатерина, администратор выставки 
Тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37 (доб. 619), 
E-mail: radel@farexpo.ru

 

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