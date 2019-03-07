RusCable.Ru поздравляет с Международным женским днем!

8 марта на RusCable.Ru начинается настоящая весна. Это день красоты и любви, которые дарите нам вы, наполняя нашу жизнь смыслом, привнося в нее тепло и уют. Работа в кабельной и электротехнической промышленности не проста, а потому вызывает восхищение, что наши женщины, заботясь о доме, семье, при этом достигают серьезных результатов в своей профессии и бизнесе.



Наши женщины решают самые сложные производственные, маркетинговые и коммеческие задачи, делают огромный вклад в устойчивое развитие и укрепление всего рынка!. От лица медиахолдинга "РусКабель" в этот праздничный день примите самые искренние пожелания радости, счастья, здоровья, благополучия, ярких впечатлений и новых побед!



Отдельно, нам хочется поздравить наших самых активных участниц кабельного сообщества RusCable.Ru. Идем на Форум!