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RusCable.Ru поздравляет с Международным женским днем!

RusCable.Ru поздравляет с Международным женским днем!

7 марта 2019, 17:29
Рубрика: Новости портала
Метки: 8 МАРТА
Отрасль: Кабельная промышленность 

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8 марта на RusCable.Ru начинается настоящая весна. Это день красоты и любви, которые дарите нам вы, наполняя нашу жизнь смыслом, привнося в нее тепло и уют. Работа в кабельной и электротехнической промышленности не проста, а потому вызывает восхищение, что наши женщины, заботясь о доме, семье, при этом достигают серьезных результатов в своей профессии и бизнесе.

Наши женщины решают самые сложные производственные, маркетинговые и коммеческие задачи, делают огромный вклад в устойчивое развитие и укрепление всего рынка!. От лица медиахолдинга "РусКабель" в этот праздничный день примите самые искренние пожелания радости, счастья, здоровья, благополучия, ярких впечатлений и новых побед!

Отдельно, нам хочется поздравить наших самых активных участниц кабельного сообщества RusCable.Ru. Идем на Форум!

Компания: RusCable.Ru

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