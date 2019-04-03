Система мониторинга в реальном времени для сетевого оператора от постоянного участника выставки "Энергетика и электротехника" - компании Phoenix Contact

Компания Phoenix Contact, являющаяся поставщиком решений для энергетического рынка, при участии JEAN MÜLLER разработала масштабируемую систему мониторинга для сетевых операторов, которая предоставляет в режиме реального времени результаты измерения рабочих параметров сетей с целью их оптимизации или для информирования руководства оператора.

Так как в будущем подача электроэнергии все чаще будет осуществляться от энергозависимых установок, работающих на возобновляемых источниках энергии, прежде всего на нижних уровнях напряжения распределительной сети, потребуются интеллектуальные решения, которые позволят гарантировать высокую степень готовности систем энергоснабжения. Также в этом отношении растет роль E-Mobility.



Система разработана так, чтобы сотрудники сетевого оператора при установке ее на локальных станциях, в кабельных распределительных коробках или установках заказчика могли выполнять минимальный объем работ (настройка конфигурации и монтаж). При необходимости приложение может быть расширено центральной системой управления ресурсами для расчета текущего распределения нагрузки на основе результатов измерения. Результаты измерений, охватывающие до 14 панелей выключателей с предохранителями и полученные посредством стандартных протоколов МЭК (например, МЭК 60870-5-104), могут передаваться в центральную систему управления, а также коммуницировать с совместимыми моделями данных напрямую с системами IoT-Eco.

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