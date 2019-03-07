"Томскнефтехим" нарастил объемы производства триэтилалюминия

"Томскнефтехим" (дочерняя компания холдинга "СИБУР") завершил проект по обновлению компрессорного оборудования, что позволило увеличить мощности производства триэтилалюминия (ТЭА) на 35%; ТЭА является важным катализатором при производстве полиэтилена и полипропилена, сообщает в четверг пресс-служба "Томскнефтехима".

Отмечается, что ТЭА – компонент катализаторного комплекса, который применяется для производства полипропилена, линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности. "Томскнефтехим" обеспечивает ТЭА собственное производство по выпуску полипропилена, а также "СИБУР Тобольск", московский НПП "Нефтехимия" и омский завод "Полиом".

"На "Томскнефтехиме" завершен проект по обновлению компрессорного оборудования, что позволило увеличить мощности производства триэтилалюминия на 35% со 170 до 230 тонн в год… Проектная мощность установки по производству ТЭА увеличена под растущие нужды рынка, потребности полимерных производств СИБУРа и других российских производителей полимеров", – говорится в сообщении.

В настоящее время большинство российских нефтехимических компаний импортируют ТЭА. При этом "Томскнефтехим" является единственным предприятием в России, где он производится не только для внутренних нужд, но и отгружается внешним потребителям, подчеркивается в сообщении.

"Технология производства, применяемая на "Томскнефтехиме", и высокотехнологичный способ очистки продукта позволяют выпускать триэтилалюминий с высокой, до 99,6%, степенью содержания основного вещества, что в свою очередь влияет на минимизацию расхода сокатализатора при полимеризации и, безусловно, на качество готовой продукции", – цитирует пресс-служба директора по производству Владимира Плешкова.

РИА Томск