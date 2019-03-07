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Инвестиции (проекты)

В республике Адыгея собираются строить горнолыжный курорт "Зихия"

В республике Адыгея собираются строить горнолыжный курорт Зихия

7 марта 2019, 17:46
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЗИХИЯ
Отрасль: Строительство 

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Республика Адыгея защитила проект нового туристско-рекреационного кластера «Зихия» с заявленной суммой инвестиций 20 млрд руб., из которых 13 млрд руб. - это частные инвестиции.

Туристский кластер «Зихия» в основном ориентирован на создание инфраструктуры на территориях, наиболее перспективных для развития горнолыжного туризма. Заинтересованность инвесторов в реализации проектов в рамках туркластера «Зихия» высока. Это обусловлено прежде всего предложенной формой государственно-частного партнёрства, - говорит председатель республиканского комитета по туризму и курортам Инвер Калашаов.

"Аргументы и Факты"

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