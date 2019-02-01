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Мероприятия

Завод "Энергокабель" рад поздравить прекрасную половину человечества с Международным женским днем!

Дорогие дамы! Примите наши самые сердечные поздравления с праздником весны, очарования, красоты и женственности. Спасибо за то, что не устаете вдохновлять нас, спасибо за вашу доброту и заботу!

Оставайтесь такими же неповторимыми и прекрасными, любите и будьте любимы, и пусть даже в непростые дни улыбки и восхищение окружающих, уважение и понимание коллег, теплота и поддержка близких придают вам сил! Желаем здоровья, благополучия, счастья и только приятных сюрпризов от судьбы!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "Завод "Энергокабель"

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