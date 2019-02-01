Завод "Энергокабель" рад поздравить прекрасную половину человечества с Международным женским днем!

PR-Challenge 2019
7 марта 2019, 16:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность
Дорогие дамы! Примите наши самые сердечные поздравления с праздником весны, очарования, красоты и женственности. Спасибо за то, что не устаете вдохновлять нас, спасибо за вашу доброту и заботу!
Оставайтесь такими же неповторимыми и прекрасными, любите и будьте любимы, и пусть даже в непростые дни улыбки и восхищение окружающих, уважение и понимание коллег, теплота и поддержка близких придают вам сил! Желаем здоровья, благополучия, счастья и только приятных сюрпризов от судьбы!