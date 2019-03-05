Завод СПЕЦКАБЕЛЬ поздравляет с 8 Марта

Коллектив завода «Спецкабель» поздравляет с первым праздником весны!

Международный женский день имеет богатую историю, однако сегодня для каждого трудового коллектива и для каждой семьи это, пожалуй, просто еще один замечательный повод, чтобы сказать теплые слова прекрасным женщинам. Мужская половина завода «Спецкабель» присоединяется к поздравлениям.

Уважаемые коллеги, клиенты, партнеры! Спасибо, что вы с нами, спасибо за вашу красоту, мудрость, трудолюбие, профессионализм и творческий потенциал. Будьте любимы, здоровы, успешны и главное – счастливы. Пусть реализуется все задуманное, пусть вас окружают близкие люди, способные поддержать и готовые порадоваться вашим успехам! Пусть каждый день наполнится добрыми эмоциями и интересными открытиями.