26-27 марта в Москве пройдет III World Smart Energy Summit Russia

В энергетике и промышленности России происходят стратегические изменения, главным вектором которых является переход к цифровым механизмам управления и внедрение инновационных технологий.

Цифровое управление энергетикой, внедрение интеллектуальных счетчиков, энергонакопителей и цифровых двойников, а также децентрализацию, развитие микросетей, ВИЭ, использование аналитики больших данных для повышения эффективности и создания новых продуктов и другие инновационные технологии в третий раз обсудят участники Всемирного саммита по умной энергетике World Smart Energy Summit Russia, который пройдет 26-27 марта в Event Hall Даниловский (Москва).

Саммит представит более 90 практических кейсов от лидеров рынка.

Хедлайнерами World Smart Energy Summit Russia в 2019 году станут:

Г енеральный директор Moixa Energy Holdings LTD (Великобритания) Саймон Даниэль с кейсом о платформе GridShare - крупнейшем в мире кластере распределенных систем накопления энергии.

с кейсом о платформе GridShare - крупнейшем в мире кластере распределенных систем накопления энергии. Директор энергетики и ресурсообеспечения “Сибур Холдинг” (Россия) Владимир Тупикин с кейсом о собственной генерации на производстве.

с кейсом о собственной генерации на производстве. Т ехнический директор Консорциума промышленного интернета (США) Стивен Меллор с мастер-классом о создании успешного проекта Smart Energy.

с мастер-классом о создании успешного проекта Smart Energy. Министр энергетики Московской области Леонид Неганов с кейсом о развитии инфраструктуры электротранспорта Московской области.

с кейсом о развитии инфраструктуры электротранспорта Московской области. Специалист по экономическим вопросам Отдела устойчивой энергетики ЕЭК ООН (Швейцария) Олег Дзюбинский с кейсом о том, как преодолеть барьеры и обеспечить инвестиции в повышение энергоэффективности.

с кейсом о том, как преодолеть барьеры и обеспечить инвестиции в повышение энергоэффективности. Главный эксперт по решениям IBU Utilities SAP SE (Германия) Жеро Бизер с мастер-классом о биллинге и расширении возможностей платежных систем.

Греческая HENDO поделится опытом построения децентрализованной энергосистемы на основе микросетей. О практике внедрения инноваций расскажут такие гиганты, как: “Газпромнефть”, СУЭК, “Транснефтьэнерго”, НЛМК, “Росатом”, АО “СО ЕЭС”, “Зарубежнефть” и другие.

Участие в саммите подтвердили делегации и представители National Grid UK, “Русгидро”, “Энел Россия”, “Магнитогорского металлургического комбината”, Eni, “Башкирэнерго”, Accenture, Innovate UK, “ИнтерАгро”, “Ростсельмаша”, “Гродноэнерго”, International Renewable Energy Agency (IRENA), Eco Wave Power, Open Energi, “Внешэкономбанка”, ВТБ, “Алматинских тепловых сетей”, “Роснано”, “Крымэнерго”, Сообщества потребителей энергии, исполнительных органов власти и профильных комитетов Государственной Думы РФ, а также инновационных центров: “ Сколково ” и Иннополиса.

Программа саммита поделена на семь ключевых потоков – «Цифровизация», «Распределенная энергетика», «Промышленная энергетика», «Энергетика и ЖКХ», «Умные города и здания». Отдельные два потока, организованные в зоне выставки – Energy Tech Hub, на котором будут представлены решения стартап-индустрии, и Knowledge Hub, организованный в партнерстве с SAP и представляющий решения ведущих технологических вендоров.

В перерывах между выступлениями экспертов участники саммита смогут посетить выставку, пообщаться друг с другом, а также опробовать новые для делового саммита активности: расслабиться в массажных креслах и пройти экспресс-курс “йоги в офисе”.

Организатором World Smart Energy Summit Russia выступает Redenex — консалтинговая компания в области интернета вещей, цифровой энергетики, кибербезопасности, больших данных, VR, AR, AI и системной интеграции.

Партнерами саммита выступают “Сообщество потребителей энергии”, “ЭнергоТехСервис”, “Фабрика Цифровой Трансформации”, SAP, Schneider Electric, Next Kraftwerke, АРСИЭНТЕК, “Электрощит Самара”, “ЭР-Телеком”, НОРБИТ (Группа компаний “Ланит”).

Подробнее о программе саммита и спикерах можно узнать на официальном сайте http://smartenergysummit.ru

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