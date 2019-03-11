“Добро пожаловать на борт!”. Вылет чартерного рейса RusCableAirLines №10 через 10 дней

Всего через неделю состоится долгожданная встреча поставщиков и потребителей рынка кабеля и электротехники, главное отраслевое неформальное мероприятие – RusCableCLUB. Уже в десятый раз! 20 марта в Яровит Холле Сокольники обладатели “посадочных талонов” на специальный рейс совершат незабываемый полет: обслуживание по высшему классу, именитые гости и совершенно особенная атмосфера закрытого мероприятия где все свои.



“Главное – это создание непринужденной, комфортной атмосферы в тандеме с деловым общением. Объединяющий бренд и оригинальный для отрасли подход, а также своя история – вот главное отличие от любого другого мероприятия, которое может провести любой завод и трейдер (как это и происходит в отрасли), но оно и будет обычным корпоративным мероприятием”, – говорит Александр Гусев, руководитель медиахолдинга “РусКабель” и основатель клуба.



“Не хлебом” единым



Юбилейный RusCableCLUB проходит параллельно с деловыми событиями отрасли не случайно. Выставка, конференция и форум – центр притяжения экспертов рынка, место и время, которые сотрудники множества компаний выделяют для общения. После напряженного рабочего дня на Международной выставке кабелей и проводов Cabex продолжить общение с коллегами в неформальной обстановке, а тем более в атмосфере праздника – такое предложение нельзя пропустить. Тем более встречи RusCableCLUB проходят не так часто – он раз в год.



Формат встреч, созданный RusCable в далеком 2005 году “прижился”, однако, экономические негативные настроения в отрасли не позволили собираться каждый год. Поэтому в 2019 году встреча состоится в десятый раз. Каждая из встреч была особенной, однако есть и общие традиции, введенные как организаторами, так и участниками – это и розыгрыш памятных сувениров, и подведение премий и итогов онлайн сообщества кабельщиков, старейшего Форума кабельщиков. Так в этом году мы подведем итоги голосования “Форумчанин года” (партнер Калужский кабельный завод) – люди, внесшие самый большой вклад в активность онлайн сообщества. Нужно особенно отметить, что Форум во многом является первоисточником и дает уникальную информацию, которая доступна для каждого, кто интересуется кабельным рынком. Однако, его часто используют как инструмент в конкурентной борьбе. Лидеров Форума определим 18 марта, в понедельник.



ПРОГРАММА



Благодаря нашим замечательным партнерам – золотому “КабельСтар”, медному “Холдинг Кабельный Альянс”, алюминиевому “УНКОМТЕХ” и полимерному “ПластКрафт” более 170 гостей мы примем в Яровит Холле – новом многофункциональном центре, расположенном в непосредственной близости к 4-му павильону Сокольников. Основная особенность заведения – ориентированность на звучание профессиональной живой музыки. Компания Яровит укомплектовала свой холл по последнему слову техники – лучшее оборудование от Harman Pro.



Обязательные пункты программы – качественное банкетное меню, ресторанный сервис, особенный “клубный” антураж, идеальный звук, свой подход к тематике шоу-программы и интерактива для гостей – все этого готовит RusCable.Ru.



Специальные партнеры юбилейного клуба помогут сделать наш праздник еще ярче. ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ откроет кабельный бар в самом начале вечера и коктейли будут доступны всем гостям в неограниченном количестве. Погрузит в атмосферу настоящего кабельного производства каждого желающего Кавказкабель – партнер интерактивной 3D фотозоны. Не оставит голодными первых гостей вечера хозяйка зоны welcome компания Safe Voltage. Для наших обворожительных леди будет работать зона красоты от студии Журавлева. Ну а за песни и танцы отвечает Москабельмет. Как всегда – они готовят сюрприз!



Весь вечер с нами профессиональные музыканты кавер-группы PlayerBeat – прекрасная подача и неиссякаемая энергия праздника вместе с лучшими хитами в исполнении нескольких парней и солистки станут отличным дополнением нашего мероприятия. Хиты разных лет в необычных интерпретациях никого не оставят равнодушными. Будем петь и танцевать как умеют только настоящие кабельщики!

Специальный гость нашего вечера – Яна Кошкина популярная молодая актриса и певица, участница современных сериалов и телепроектов. Главный секс-символ первого канала по версии журнала “Maxim”, соведущая в программе «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» на первом канале.



УЧАСТНИКИ



В Сокольниках вечером 20 марта медиахолдинг “РусКабель” соберет друзей и партнеров разных компаний из России, стран ближнего и дальнего зарубежья: будут представители Минпромторга России, Россети, ФСК ЕЭС, ОЭК, РХТУ им Менделеева, Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского, МЭИ, РАН Башкортастан, ГОРСВЕТ (Севастополь), Холдинг Кабельный Альянс, УНКОМТЕХ, Камский кабель, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, Москабельмет, Марпосадкабель, Кавказкабель, Эксперт-кабель, Калужский кабельный завод, Конкорд, КЗ Кабэкс, Safe Voltage, НИЛЕД, КабельCтар, РПСК, Xinming Cable Machinery, WINLONG, Хитлайн, Полимерпласт, МЕТАКЛЭЙ, Ресурс-М, MIXER S.P.A, Нефтехимпром, ПластКрафт, ТД М-К, СЕРКОНС, ТД Химмаштрейд М, Сфер-Электро, АТБ Групп, Компания Энергобазис, РКБ, ТД ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КабельСтройСервис, РЭС, КабельСвет, ФОРЕС, ЧУП Ункомбел, ЭНРО, Трансэнерго, Электросервис, Поликом, НН Электро, Кабель ТК, Нужные люди, ТД ПСК, Камит-Экспорт, выставка Cabex, выставка Wire Russia.





БИЛЕТЫ



Билеты распродали в первые две недели. Организаторы дополнили кворту – еще десят билетов дополнительно поступило в продажу. Информацию о наличии билетах узнавайте у сотрудников RusCable.Ru (8 495 229 33 36). НО! Мы заранее отложили 2 билета для победителя конкурса на Форуме. Сегодня, 11 марта конкрус стартует. Все условия можно прочесть в одноименной ветке.







Оперативные новости на сайте club.ruscable.ru. Итоговый репортаж читайте на страницах RusCable Insider Digest. С нетерпением ждем встречи!





