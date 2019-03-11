Приглашаем в Казахстан на энергетическую выставку "KazInterPower - 2019", 28-30 мая

Приглашаем Вас к участию в энергетической выставке «KazInterPower - Павлодар 2019» (28-30 мая) и переговорам с потенциальными заказчиками и партнерами энергетического и промышленного сектора Павлодарской области и смежных регионов Казахстана.

Выставка «KazInterPower» является единственным специализированным мероприятием в Павлодарском регионе и отличается наибольшей эффективностью, по сравнению со столичными выставками этого профиля в Алматы и Астане, поскольку проводится в непосредственной близости от предприятий-потребителей. Тем более в связи с высокой занятостью многие ключевые специалисты отрасли не имеют возможности выезжать за пределы региона и посещать другие выставки, т.е. они доступны только на нашей площадке. Уникальная целевая аудитория выставки «KazInterPower» состоит только из руководителей энергетических и промышленных предприятий и ключевых специалистов отрасли (технические директора и главные энергетики, главные инженера, снабженцы и закупщики, руководители служб РЗА, АСУТП, АИИС КУЭ, КИП, конструкторы, механики, наладчики, научно-технические специалисты и т.д.).

На протяжении 7 лет выставка «KazInterPower» проходит совместно со специализированной выставкой «MinTech», которая ориентирована на горнодобывающую, металлургическую и угольную промышленность. Дополняя друг друга, выставки позволяют участникам одновременно охватить большое количество предприятий различных отраслей, в которых могут быть использованы их разработки, технологии и оборудование.

В рамках выставки «KazInterPower-2019» будет проходить Круглый стол на тему: «Цифровая трансформация энергетики и ЖКХ» (умное ЖКХ). Организаторы - Институт энергосбережения им. Данилова (г. Екатеринбург).

Формат выставки: 2 дня активных переговоров в павильоне, 3-й день - посещение предприятий Павлодарского региона (ознакомление с технологическим процессом, продолжение переговоров с руководителями и специалистами предприятий непосредственно на производстве).

Только для участников нашей выставки в индивидуальном порядке могут быть проработаны и приглашены на стенд те предприятия, которые их интересуют! Поэтому, если у Вас есть потенциальные заказчики в Павлодарской области, с которыми Вы хотели бы начать/возобновить диалог, мы пригласим их к Вам на стенд для прямой встречи! За время выставки Ваш стенд посетят руководители и специалисты энергетических и промышленных предприятий г. Павлодара, Павлодарской области!

Успейте забронировать стенд и становитесь участником самого посещаемого специализированного мероприятия по энергетике в Павлодарском регионе!

Отправьте запрос об участии в выставке сегодня!

ТОО «МВК «КАЗЭКСПО»

Контактное лицо – Антипова Наталья, менеджер проекта «KazInterPower»