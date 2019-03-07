"Ростелеком" завершил проект по устранению цифрового неравенства в республике Калмыкия

«Ростелеком» завершил в срок проект по устранению цифрового неравенства (УЦН) в Калмыкии. С этой целью сотрудники компании проложили около 1000 км волоконно-оптических линий связи к 33 населенным пунктам республики.

Сергей Овсянников, директор Калмыцкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания выступает партнером государства в реализации крупнейших федеральных программ, среди которых «Устранение цифрового неравенства» играет важную социальную роль. Мы обеспечили высокоскоростным интернетом жителей удаленных и малонаселенных пунктов в республике Калмыкия. Теперь, благодаря проделанной работе, у них есть возможность пользоваться всеми современными цифровыми сервисами, о которых многие из них раньше даже не мечтали».

Айса Бадмаева, житель Целинного района: «Раньше воспользоваться услугами интернета я могла только через мобильных операторов. Но в нашем районе сотовая связь есть не везде. После установки точки доступа я провела домашний интернет и теперь могу быстро найти нужную мне информацию, заказывать справки на портале госуслуг, расплачиваться в онлайн-банке».

В 2014 году правительство России запустило программу «Устранение цифрового неравенства», задачи которой были прописаны в федеральном законе «О связи». Исполнителем проекта во всех регионах страны стал крупнейший российский оператор связи — «Ростелеком». Согласно техническому заданию проекта, специалисты компании установят точки wi-fi и предоставят доступ к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с в мелких населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек во всех регионах страны. В результате цифровой связью будут охвачены более 13 тыс. населенных пунктов и проложено более 200 тыс. км. волоконно-оптических линий связи.