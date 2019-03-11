В Иране открылся крупнейший частный завод по производству цветных металлов

Предполагается, что завод будет производить 66 000 тонн меди и свинца в год

В городе Арадан иранской провинции Семнан состоялось открытие крупнейшего частного завода по производству цветных металлов. На церемонии открытия присутствовали первый вице-президент ИРИ Эсхак Джахангири и мэр города Арадан Моджтаба Бурбур, сообщает иранское информационное агентство «IRNA».

Глава города Арадан отметил, что предприятие построено на территории, превышающей по площади 100 гектаров. Предполагается, что оно будет производить 66 000 тонн меди и свинца в год. В проект было инвестировано более 1,3 трлн. риалов (более 30 млн. долларов). Работы должны были завершиться в 2022 году, однако строительство удалось завершить на три года раньше, и сейчас завод полностью готов к началу эксплуатации.

По словам политика, данный промышленный объект станет крупнейшим предприятием на севере Ирана.

ИА REGNUM