В "Ленэнерго" состоялось заседание Научно-технического совета

Специалисты ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») провели заседание Научно-технического совета (НТС), посвященное вопросам внедрения современных цифровых технологий в электросетевом комплексе.

В рамках встречи было подробно рассмотрено новое технологическое решение по организации системы определения повреждений (СОП) городской кабельной распределительной сети 6-20 кВ. СОП осуществляет селективное выявление повреждений и включает в себя элементы телемеханики. Система направлена на повышение управляемости и наблюдаемости сети. По решению НТС, данная технология предложена филиалам «Кабельная сеть» и «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети», а также ДЗО ПАО «Ленэнерго» АО «Курортэнерго» для пилотного апробирования на объектах реконструкции и нового строительства.

Эксперты компании изучили обоснования применения системы накопления энергии в электрических сетях. Представленное решение предлагается как мобильный аварийный источник электроэнергии, а также как инструмент компенсации и сглаживания нагрузки в сети.

Кроме того, Научно-технический совет ознакомился с результатами обследования и расчета режимов работы трансформаторов с сухой изоляцией с высшим номинальным напряжением 35 кВ, проведенного Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Ученые представили структурированный анализ действующего оборудования с математической моделью и рекомендациями по снижению повреждаемости оборудования.

В завершении члены НТС в рамках «Концепции цифровой трансформации 2030» обсудили и одобрили заявку на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по созданию учебно-тренировочного стенда по обучению современным цифровым технологиям для ПАО «Ленэнерго».