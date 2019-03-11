«2019: Искусство навигации в цифровом мире»

23-24 апреля 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве XIII Международный навигационный форум распахнет свои двери для общепризнанных экспертов мирового уровня в области применения навигационных технологий. Мероприятие состоится совместно с Выставкой «НАВИТЕХ» в рамках Российской недели высоких технологий. На одной площадке соберется до 1000 делегатов из 500 компаний со всего мира.

С возникновением новых вызовов, новых запросов потребителей навигационных услуг, ростом спроса на цифровые технологии для подключенного и беспилотного транспорта среди массовых потребителей навигация становится больше, чем просто набором рутинных операций или функцией для узконаправленных отраслей.

Навигация становится искусством.

Именно в этом ключе пройдет XIII Международный навигационный форум, где каждый участник - творец, а его продукт или решение - произведение искусства.

Впервые рынок навигационных технологий затронет направления Национальной технологической инициативы «Аэронет» и «Маринет», рассказав слушателям о самых последних разработках в воздухе и на воде. Пленарная дискуссия соберет ведущих лидеров отрасли, представителей органов государственной власти, бизнесменов и экспертов мирового уровня.

Новые бизнес-модели, навигация и цифровые технологии в логистике людей и вещей, ЭРА-ГЛОНАСС, цифровая трансформация отрасли, развитие умных городов и интеллектуальные транспортные системы, подключенная мобильность, цифровые платформы и BigData, навигационные решения для IoT (Интернет вещей), применение дронов и беспилотных систем, страховая телематика, геоинформационные системы, геодезия и картография, высокоточное позиционирование, защищенная мобильность, кибербезопасность и блокчейн – эти и еще множество тем будут активно обсуждаться профессионалами отрасли.

«Навитех» – единственная специализированная выставка в России, которая объединяет ведущих российских и зарубежных разработчиков и производителей навигационного оборудования, услуг и программного обеспечения, включая картографические приложения, отражает актуальные мировые тенденции и определяет вектор развития национальных информационных ресурсов, являясь главным выставочным событием для специалистов отрасли.