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Мероприятия

Завод СПЕЦКАБЕЛЬ примет участие в выставке CABEX 2019

Завод СПЕЦКАБЕЛЬ примет участие в выставке CABEX 2019

11 марта 2019, 13:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, CABEX
Отрасль: Кабельная промышленность 

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18-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции CABEX состоится в период с 19 по 21 марта в Москве в КВЦ «Сокольники». Мероприятие пройдет в павильонах 4 и 4.1. Кабельный завод «Спецкабель» примет участие в событии.

Выставка будет разделена на следующие блоки:

  • кабели и провода;
  • кабельные аксессуары;
  • электромонтажные изделия;
  • оборудование для монтажа и переработки кабеля;
  • материалы для производства.

Напомним, что выставка Cabex - важное событие в мире кабельной промышленности. Ее посещают компании, заинтересованные в закупках кабельно-проводниковой продукции, - предприятия электроэнергетики, связи и телекоммуникаций, электротехнического машиностроения, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, а также строительно-монтажные организации.

Участие в Cabex помогает привлечь новых заказчиков, увеличить объемы и расширить географию продаж. Выставка прошла сертификацию по международным стандартам и отмечена Знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии, а также Знаком Российского Союза выставок и ярмарок.

Заводом «Спецкабель» будут представлены:

  • кабели СКАБ;
  • симметричные кабели для промышленного интерфейса КИПЭВ;
  • ОКЛ «Спецкаблайн» с возможностью прокладки на конструкциях из сэндвич-панелей с заполнением из огнестойких материалов и гипсокартона, а также с подвешиванием к стальному тросу в сетке проволочной крученой «МАНЬЕ».
  • продукция под торговыми знаками Спецлан, Лоутокс и др.

Специалисты нашего предприятия готовы ответить на вопросы потребителей, дать консультации и сориентировать в выборе изделий.

Стенд - А405, павильон 4.

До встречи на выставке!

Подробнее о предприятии предлагаем узнать, позвонив в главный офис в Москве: 8(495)134-2-134.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабельный завод "Спецкабель"

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Эта новость часть сюжета Cabex 2019
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