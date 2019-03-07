Завод СПЕЦКАБЕЛЬ примет участие в выставке CABEX 2019

ОБСУЖДЕНИЕ НОВОСТИ: “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!”
11 марта 2019, 13:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, CABEX
Отрасль: Кабельная промышленность
18-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции CABEX состоится в период с 19 по 21 марта в Москве в КВЦ «Сокольники». Мероприятие пройдет в павильонах 4 и 4.1. Кабельный завод «Спецкабель» примет участие в событии.
Выставка будет разделена на следующие блоки:
Напомним, что выставка Cabex - важное событие в мире кабельной промышленности. Ее посещают компании, заинтересованные в закупках кабельно-проводниковой продукции, - предприятия электроэнергетики, связи и телекоммуникаций, электротехнического машиностроения, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, а также строительно-монтажные организации.
Участие в Cabex помогает привлечь новых заказчиков, увеличить объемы и расширить географию продаж. Выставка прошла сертификацию по международным стандартам и отмечена Знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии, а также Знаком Российского Союза выставок и ярмарок.
Заводом «Спецкабель» будут представлены:
Специалисты нашего предприятия готовы ответить на вопросы потребителей, дать консультации и сориентировать в выборе изделий.
Стенд - А405, павильон 4.
До встречи на выставке!
Подробнее о предприятии предлагаем узнать, позвонив в главный офис в Москве: 8(495)134-2-134.