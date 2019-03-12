С 14 по 16 марта в Симферополе по адресу ул. Набережная, 75В , ТЦ «Гагаринский» проводится 32-я Межрегиональная СТРОИТЕЛЬНАЯ выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2019». Организатор ООО «Форум. Крымские выставки» при поддержке Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, Торгово-промышленной палаты Крыма.

Уже более 17 лет выставка предоставляет возможность крымским специалистам встретиться с представителями строительной и энергетической отраслей промышленности со многих регионов РФ и ближнего зарубежья, является эффективной площадкой для презентации товаров и услуг, местом встреч и заключения деловых контактов, обсуждения вопросов развития стройиндустрии и энергетики в Крымском регионе.

Приглашаем посетить выставку представителей компаний-застройщиков, специалистов-строителей, электриков, энергетиков, руководителей оптовых и розничных профильных торгующих предприятий, дистрибьюторов, дилеров, дизайн-студии и архитектурные мастерские, проектные организации.

Впервые в рамках подготовки и проведения выставки реализован масштабный проект — проведен открытый конкурс перспективной архитектуры «Архитектура — шаг вперед!». Организаторами конкурса выступили ООО «Форум. Крымские выставки» и архитектурно–дизайнерское бюро «Версальпроект».

Интерес к конкурсу подтверждает количество присланных заявок (более 150) и география участников (от Владивостока до Приднестровья, от Санкт – Петербурга до Севастополя). Для участия были присланы заявки из 41 города России.

С работами участников можно познакомиться на сайте

Лучшие проекты будут представлены в экспозиции выставки.

В рамках деловой программы выставки проводится конференция на тему «Решения по снижению уровня затрат и повышению качества строительства в Крыму».

Модератор Черноусенко Григорий Иванович, академик, автор-разработчик технологий строительной системы "Монопор", известный инноватор России в области строительства.

Министерство топлива и энергетики Республики Крым и ГУП РК "Центр энергосбережения и энергоэффективности" проводит в рамках выставки Круглый стол на тему «HI-TECH CRIMEA». Приглашаем принять участие в обсуждении вопросов, связанных с централизованной системой учета ресурсов в целях повышения энергоэффективности Республики Крым, ресурсо-, энергосбережением в строительстве.

Примите участие в КРЫМСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Состояние и перспективы развития строительного рынка Крыма». Конференция пройдет в 15 марта в рамках деловой программы выставки в формате панельных дискуссий. Модератор Ольга Никулина, президент НО "Золотой фонд строительного комплекса Крыма".

Запланируйте посещение семинаров и тренингов в рамках выставки. Посещение выставки, участие в деловой программе позволит вам повысить собственный профессиональный уровень, получить новые идеи для бизнеса.

Посещение выставки и всех мероприятий деловой программы свободное!

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