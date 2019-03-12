С 10 по 12 октября 2019 г. в Симферополе, ул. Набережная, 75 В, МФК «Гагаринский», проводится 33-я Межрегиональная специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».



Предстоящая выставка - это:

- 100 участников из 20 регионов РФ и ближнего зарубежья;

- 3000 м2 экспозиционной площади;

- 10 компаний-закупщиков;

- 5000 посетителей;

- 100 конкурсных проектов архитекторов;

- 24 часа делового общения;

- 2 круглых стола;

- 10 семинаров, тренингов.



В течении 17 лет выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение», объединяет лидеров строительной и энергетической отраслей промышленности со многих регионов РФ и ближнего зарубежья, является эффективной площадкой для презентации товаров и услуг, местом встреч и заключения деловых контактов представителей строительной, энергетической отраслей промышленности, науки и государственных структур, обсуждения вопросов развития стройиндустрии и энергетики в Крымском регионе.

Выставка хорошо известна крымским специалистам, проводится с 2002 года, отличается высокой деловой активностью посетительской аудитории.



Мероприятие проходит при поддержке Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Торгово-промышленной палаты Республики Крым.



УЧАСТНИКАМ

Став участником выставки, вы:

• представите свою продукцию, технологии профессиональной аудитории на новом, перспективном крымском рынке;

• проведете переговоры о поставках своей продукции с участниками сессии деловых контактов - более 10 закупщиков;

• найдете новых партнеров и клиентов среди крымских компаний;

• увеличите объемы продаж.



ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ВЫСТАВКИ — ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАКУПЩИКАМИ

Переговоры носят индивидуальный характер и проходят в формате один на один между представителем поставщика/производителя и представителем закупщика. Планируется участие более 10 закупщиков: крымские компании-застройщики, государственные предприятия комплексного снабжения строительных объектов, специализированные торговые сети, оптовые базы, дистрибьютеры, строительные компании, дизайн-студии. Со стороны закупщиков участвуют исключительно первые лица компании, принимающие решения. Поставщики сами выбирают, к кому из сетей или застройщиков записаться на индивидуальные переговоры. Мы обеспечим услуги персонального координатора на выставке, чтобы Вы успели провести все запланированные переговоры.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ВЫСТАВКИ

- Представители крымских компаний-застройщиков,

- специалисты-строители, электрики, энергетики,

- Руководители оптовых и розничных профильных торгующих предприятий,

- Дистрибьюторы, дилеры,

- Дизайн-студии и архитектурные мастерские, проектные организации,

- Руководители санаторно-курортного комплекса Крыма.



ЭКСПОНЕНТЫ

Строительные, проектные компании, производители и поставщики строительных материалов, электротехнической продукции, котельного оборудования, систем автоматизации, возобновляемых источников энергии.



РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

Строительные материалы и технологии

Строительные машины и механизмы

Инженерные системы и оборудование

Окна, двери, кровли, фасады

Малые архитектурные формы. Благоустройство территорий

Металлические конструкции

Сантехника

Экология. Системы очистки воды

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования

Котельное оборудование

Электротехническое и осветительное оборудование

Кабельно-проводниковая продукция

Средства диагностики технического состояния оборудования

Приборы учёта электрической и тепловой энергии, газа, воды

Энергосбережение и использование альтернативных источников энергии

Системы автоматизации, программное обеспечение предприятий строительной, энергетической и электротехнической отраслей промышленности

Средства охраны и безопасности труда в строительстве и энергетике. Промышленная безопасность



Контактная информация:



Тел: +7 (978) 78-178-83, (3652) 54-60-66



е-mail: marketing@expoforum.biz



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