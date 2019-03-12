PR-Challenge 2019
12 марта 2019, 17:03
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕРОПРИЯТИЯ
С 10 по 12 октября 2019 г. в Симферополе, ул. Набережная, 75 В, МФК «Гагаринский», проводится 33-я Межрегиональная специализированная выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение».
Предстоящая выставка - это:
- 100 участников из 20 регионов РФ и ближнего зарубежья;
- 3000 м2 экспозиционной площади;
- 10 компаний-закупщиков;
- 5000 посетителей;
- 100 конкурсных проектов архитекторов;
- 24 часа делового общения;
- 2 круглых стола;
- 10 семинаров, тренингов.
В течении 17 лет выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение», объединяет лидеров строительной и энергетической отраслей промышленности со многих регионов РФ и ближнего зарубежья, является эффективной площадкой для презентации товаров и услуг, местом встреч и заключения деловых контактов представителей строительной, энергетической отраслей промышленности, науки и государственных структур, обсуждения вопросов развития стройиндустрии и энергетики в Крымском регионе.
Выставка хорошо известна крымским специалистам, проводится с 2002 года, отличается высокой деловой активностью посетительской аудитории.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Торгово-промышленной палаты Республики Крым.
УЧАСТНИКАМ
Став участником выставки, вы:
• представите свою продукцию, технологии профессиональной аудитории на новом, перспективном крымском рынке;
• проведете переговоры о поставках своей продукции с участниками сессии деловых контактов - более 10 закупщиков;
• найдете новых партнеров и клиентов среди крымских компаний;
• увеличите объемы продаж.
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ВЫСТАВКИ — ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАКУПЩИКАМИ
Переговоры носят индивидуальный характер и проходят в формате один на один между представителем поставщика/производителя и представителем закупщика. Планируется участие более 10 закупщиков: крымские компании-застройщики, государственные предприятия комплексного снабжения строительных объектов, специализированные торговые сети, оптовые базы, дистрибьютеры, строительные компании, дизайн-студии. Со стороны закупщиков участвуют исключительно первые лица компании, принимающие решения. Поставщики сами выбирают, к кому из сетей или застройщиков записаться на индивидуальные переговоры. Мы обеспечим услуги персонального координатора на выставке, чтобы Вы успели провести все запланированные переговоры.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ВЫСТАВКИ
- Представители крымских компаний-застройщиков,
- специалисты-строители, электрики, энергетики,
- Руководители оптовых и розничных профильных торгующих предприятий,
- Дистрибьюторы, дилеры,
- Дизайн-студии и архитектурные мастерские, проектные организации,
- Руководители санаторно-курортного комплекса Крыма.
ЭКСПОНЕНТЫ
Строительные, проектные компании, производители и поставщики строительных материалов, электротехнической продукции, котельного оборудования, систем автоматизации, возобновляемых источников энергии.
РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ
Контактная информация:
Тел: +7 (978) 78-178-83, (3652) 54-60-66
е-mail: marketing@expoforum.biz
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