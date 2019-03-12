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Персоны

Бернард Зонневельд стал председателем совета директоров Rusal

Независимый неисполнительный директор Rusal Бернард Зонневельд возглавил совет директоров компании. Его предшественник Жан-Пьер Тома занимал этот пост с 1 января

Совет директоров Rusal с 6 марта возглавил Бернард Зонневельд, ранее он был независимым неисполнительным директором, следует из заявления компании, опубликованного на Гонконгской фондовой бирже.

Зонневельд вошел в состав совета директоров Rusal в 2016 году в качестве неисполнительного директора. До этого с 1997-го он занимал разные должности в АО «ИНГ Банк» (Евразия) и кроме того, был председателем Российско-нидерландского совета по содействию торговле, членом Голландской торговой палаты, а также неисполнительным директором Vimetco N.V.

Жан-Пьер Тома, занимавший пост председателя совета директоров Rusal с начала 2019 года, ушел в отставку 26 января, накануне снятия с компании санкций. Его уход был одним из требований управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), пояснили в компании.

При этом предшественник Тома Маттиас Варнинг покинул пост главы совета директоров Rusal в конце декабря, объяснив свое решение возможным исключением компании из санкционного списка.

 

 

РБК

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