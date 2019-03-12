Британские компании-агрегаторы получили возможность участвовать в работе балансирующего рынка

Британские компании-агрегаторы получили возможность зарегистрироваться на балансирующем рынке в качестве новой категории – «руководитель виртуальной группы» (virtual lead party, VLP). Соответствующие поправки к британскому кодексу по балансированию энергосистемы (Balancing and Settlement Code, BSC) согласованы национальным отраслевым регулятором Ofgem и вступили в силу 28 февраля 2019 г.

Процедура регистрации займет от трех до четырех месяцев, после чего агрегаторы смогут напрямую участвовать в оказании услуг по балансированию.

VLP как участник рынка может формировать агрегированные рыночные единицы (balancing market units, BMUs) из объектов распределенной и ВИЭ-генерации и потребителей с ценозависимым снижением потребления (Demand Side Response, DSR), уже не выступая при этом в качестве зарегистрированного на рынке поставщика электроэнергии.

Таким образом, VLD освобождаются от платежей и обязательств, предусмотренных в BSC для зарегистрированных на рынке поставщиков. Кроме того, ранее агрегаторы несли ответственность за балансирование всех энергообъектов, входящих в их BMUs, что являлось препятствием для выхода агрегаторов на рынок, поскольку очень немногие компании были согласны на такие условия.

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