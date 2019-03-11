Глава ФСК ЕЭС А. Муров подвел итоги работы компании в 2018 году

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров в ходе совещания с менеджментом и руководителями региональных подразделений отметил, что компания в 2018 году и более 5 лет подряд обеспечивает рост надежности, качества услуг, высокие финансово-экономические показатели. По итогам года ни один из филиалов – МЭС не допустил увеличение технологических нарушений. В среднем по компании снижение аварийности составило 16%. Лучшую динамику показали магистральные сети Востока (-33%), Северо-Запада (-25%) и Сибири (-23%).

К Единой национальной электрической сети России в 2018 году было присоединено 8 ГВт мощности новых потребителей, из которых более 4 ГВт составила генерация, 2 ГВт – прямые потребители и 1,9 ГВт – сетевые организации.

Выручка компании по РСБУ в 2018 году составила 240,3 млрд рублей, что на 11% больше показателя предыдущего года. Чистая прибыль выросла на треть – до 56,2 млрд рублей.

В рамках инвестпрограммы реализован ряд крупных проектов. На Дальнем Востоке ФСК ЕЭС завершила строительство воздушной линии 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя», которая позволила присоединить ранее изолированный центр Республики Саха (Якутия) к ЕЭС России. В Сибири построена подстанция 500 кВ «Восход», входящая в состав энерготранзита «Курган – Витязь – Восход». Также были введены в работу три новых питающих центра: подстанция 500 кВ «Тобол» в Западной Сибири с комплексным внедрением цифровых решений, подстанции 220 кВ «Ново-Лабинская» и «Восточная промзона» на Юге России.