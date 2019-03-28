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Мероприятия

НПО "Каскад" - победитель экономических соревнований 2018 года

НПО Каскад - победитель экономических соревнований 2018 года

12 марта 2019, 17:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Отрасль: Электротехника 

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7 марта в Доме Правительства Чувашской Республики прошло заседание, в рамках которого состоялось награждение победителей экономического соревнования среди организаций обрабатывающих производств за 2018 год. По итогам года НПО «Каскад» вырвалось в тройку лидеров в экономических соревнованиях, заслужив диплом I степени. Предприятие удостоено высокой оценки по всем экономическим показателям, что свидетельствуют о стабильной работе предприятия.

Благодаря слаженной работе коллектива в прошедшем году НПО «Каскад» увеличило выпуск востребованной конкурентоспособной продукции и достигло значительного экономического роста. С запуском нового завода на предприятии расширен парк технологического оборудования и обновлены производственные фонды путем замены изношенных основных средств новыми. За счет этого повысилась производительность труда и улучшилось качество изделий. На положительную динамику развития предприятия указывает также своевременное перечисление платежей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды.

Поздравления с наградой принимал новый директор АО «НПО «Каскад» Александр Михайлович Телишев. Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, вручая дипломы победителям, поблагодарил руководителей предприятий и их коллективы за плодотворную работу и пожелал не сдавать позиций. Несомненно, мы гордимся итогом своей деятельности за прошедший год и будем стремиться не только удерживать взятую планку, но и постараемся приложить все усилия, чтобы поднять ее на уровень выше.

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