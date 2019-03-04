Павел Ливинский выступил на итоговом мероприятии Радиоэлектронного кластера Ростеха

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский принял участие в мероприятии по подведению годовых итогов деятельности Радиоэлектронного кластера (РЭК) Госкорпорации Ростех.

В своем выступлении глава «Россетей» отметил стратегическое значение сотрудничества компаний в сфере построения систем интеллектуального учета электроэнергии, обеспечения информационной безопасности сетевого комплекса, развития телекоммуникаций, реализации проектов "Цифровая подстанция", включая производство соответствующего оборудования и программных продуктов на базе предприятий Ростеха.

Индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко, подводя итоги работы в 2018 году, отметил, что рост выручки предприятиям Радиоэлектронного кластера удалось обеспечить благодаря эффективной кооперации с другими игроками рынка.

В числе ключевых партнеров РЭК Сергей Сахненко выделил компанию «Россети».

В мае 2018 года Госкорпорация Ростех и группа «Россети» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое направлено на решение государственных задач по развитию цифровой экономики и модернизацию электросетевого комплекса с использованием отечественного оборудования и программных продуктов. Среди ожидаемых эффектов - повышение энергоэффективности отрасли и качества услуг сетевых предприятий, а также развитие интернета вещей как основы цифровой экономики.