Потребление электроэнергии в энергосистеме Кемеровской области в феврале 2019 года снизилось на 0,5 % относительно февраля 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «Системный оператор единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей» (Кемеровское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Кемеровской области за февраль 2019 года составило 2680,5 млн кВт•ч, что на 0,5 % меньше объема потребления за февраль 2018 года.

Выработка электроэнергии за февраль 2019 года электростанциями Кемеровской области составила 2133,6 млн кВт•ч, что на 18,1 % меньше выработки за февраль 2018 года.

С начала года потребление электроэнергии в энергосистеме Кемеровской области составило 5627,8 млн кВт•ч, что на 1,5 % меньше объема потребления в январе – феврале 2018 года.

Суммарная выработка электроэнергии электростанциями Кемеровской области за два месяца 2019 года составила 4480,7 млн кВт•ч, что на 17,7 % меньше выработки за аналогичный период 2018 года.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы региона покрывалась, в том числе, за счет перетока электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. В феврале объем перетока в энергосистему Кемеровской области составил 546,9 млн кВт•ч, с начала 2019 года – 1147,1 млн кВт•ч.

​ Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей» создан в 2003 году. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории двух субъектов РФ. В операционной зоне Кемеровского РДУ находятся 22 объекта генерации суммарной установленной электрической мощностью 6552,74 МВт. В электроэнергетический комплекс входят 381 линия электропередачи классом напряжения 110 – 500 кВ; 224 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций напряжением 110 – 500 кВ с суммарной мощностью автотрансформаторов 36620,8 МВА. Площадь операционной зоны – 410,17 тыс. км², численность проживающего на ней населения – 3,8 млн человек.

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​ Информация для контактов

Кошкина Лариса Владимировна

Советник генерального директора

Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

Россия, 650620, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29

Тел. + 7 (3842) 778-145, сот. 8-961-709-47-99

E-mail: KoshkinaLV@osib.so-ups.ru